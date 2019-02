Operativo por copamiento sacudió a Tres Ombúes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los vecinos del complejo de viviendas del BPS en Tres Ombúes fueron espectadores de lujo ayer del operativo policial por el copamiento y privación de libertad de una anciana en un apartamento de Continuación Real y Calle 5, un pasaje interno del complejo habitacional. A la sombra de los árboles, los más veteranos sacaron sus sillas plegables para contemplar el vistoso operativo. A lo lejos, los niños y jóvenes se limitaban a grabar con sus celulares.

Un hombre de 27 años se atrincheró ayer en una vivienda del complejo, golpeó a la propietaria, una mujer de 72 años, la amordazó y la mantuvo como rehén varios minutos.

"Atención unidades, toma de rehenes en Carlos Tellier", reportó al mediodía la radio operadora de la mesa de control encargada de derivar las ambulancias. Minutos más tarde comenzó un operativo policial de grandes proporciones en el complejo por parte de funcionarios de la Guardia Republicana y efectivos de la Unidad Táctica de Negociadores.

Varios de los vecinos dijeron a El País que el hombre era nieto de una mujer que vivía en el complejo habitacional y que hace un mes que robaba en los apartamentos del barrio. Según se pudo saber en base a fuentes policiales, el individuo posee antecedentes penales y hace un mes había salido de la cárcel.

Al mediodía, mientras la mujer colgaba ropa en el tendedero, olvidó que dejó la puerta abierta de su apartamento.

El hombre, que ya conocía todos los movimientos de la mujer, aprovechó la situación e ingresó por la fuerza a la vivienda. Cuando la señora entró, se enfrentó con el hombre que la agredió. De acuerdo a una fuente médica que la atendió, la víctima tenía signos de violencia. "Fue golpeada y tiene signos de que fue amarrada", contó ayer a El País una fuente del personal de la salud.

Según el relato de los vecinos, la dueña de la casa ayudaba económicamente al individuo y hasta hubo ocasiones en que lo dejaba dormir en su casa. Al ser liberada, mientras era trasladada por personal médico en una silla de ruedas y al ser interpelada por los vecinos, la víctima espetó: "Callensé, ustedes también tienen hijos pastabaseros".

Gricelda Salto, una de las vecinas que se presentó como la "referente" del complejo, dijo a El País que los guardias del lugar le avisaron que escuchaban "balbuceos" entre la mujer y el hombre en la vivienda. En ese momento fue cuando decidió alertar a la Policía. "Cuando la mujer entró de colgar la ropa, él estaba sentado, le dijo que se fuera y él no se iba, la ató y cuando pasé, ella me dijo que él ya no estaba, sin embargo, nos dimos cuenta que sí por el murmullo dentro de la vivienda", contó Salto a El País.

Tras la llegada de la Policía, el hombre decidió finalmente liberar a la mujer que fue asistida por los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Una hora más tarde, y luego de mantener una serie de intercambios con la Policía, que desplegó un importante operativo en el lugar, el hombre finalmente se entregó. El individuo no estaba armado pero amenazaba con incendiar el lugar e incluso herirse. El caso conmovió a todos en el lugar. Un vecino que prefirió no dar su nombre, contó a El País que la noche anterior el delincuente le robó US$ 300 del interior de su casa. "Así hizo, trepó las paredes, escaló y logró alcanzar el dinero en el interior de mi habitación", explicó.