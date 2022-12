Ministerio del Interior niega que exista un “maquillaje” de delitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que no existe posibilidad de “maquillar datos” y enfatizó que el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior es “infalible”.

El jerarca hizo estas declaraciones ayer luego de comparecer ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes convocado para dar explicaciones sobre una supuesta alteración en las cifras de delitos en Durazno.



Durante el encuentro Heber explicó cómo funciona el registro de delitos asegurando que “está muy claro”. “Cuando la Policía determina un hecho, lo titula y el que tipifica el delito es el fiscal o la fiscal del caso”, argumentó.



Y trasladó la responsabilidad a la órbita judicial. “Quedó demostrado que no es la Policía, sino la Fiscalía la que tipifica el delito. La diferencia entre la titulación de la Policía y la tipificación de la Fiscalía es un 3%. Tenemos casi un 97% de coincidencia en la titulación y la tipificación”, sostuvo.

El secretario de Estado también hizo referencia a la situación de Durazno. Luego de recordar que el periodista Gabriel Pereyra advirtiera sobre una serie de robos de vehículos en Durazno, Heber respondió que se trató de hurtos que “en su mayoría son bicicletas abandonadas o que la persona no sabía que había hecho con ella y terminaron apareciendo”.



“Solo una no apareció de las 20 denuncias” hechas, dijo Heber. “Decir que hay corrupción y que hay una ola de delitos en Durazno nos llama la atención por la liviandad con la que se ha dado la noticia por ciertos medios de prensa. Una bicicleta no es suficiente para decir que hay un robo generalizado de vehículos en el departamento” indicó.



Por su parte, el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados, Sebastián Valdomir, comentó en rueda de prensa que, en su opinión, las explicaciones del ministro del Interior no fueron suficientes.

El legislador de la coalición de izquierda recordó que los datos de la cartera de 2021 sostienen que “no hubo homicidios en Durazno”, mientras que en “Fiscalía se registran seis muertes dudosas”. Afirmó que le preguntó por este tema a Heber, pero, según relató, el jerarca “no tenía una explicación”.



Por ello, Valdomir no descartó pedir una “interpelación” a Heber para dar explicaciones sobre “la gestión de la seguridad pública, en lo que tiene que ver con el aumento de los homicidios y el uso de las denuncias”.



Por otra parte, el diputado dijo que recibieron a varias delegaciones de vecinos de diferentes barrios que coinciden en las dificultades que hay para realizar las denuncias y la poca respuesta de la Policía. En ese sentido, Valdomir, destacó que se está dejando de denunciar y eso empeora la situación en los barrios ya que el esquema de patrullajes y de presencia policial es en base a un “mapa de calor” donde se destinan más recursos a las zonas en las que se dan más denuncias.

La semana pasada asistieron a la comisión vecinos de los barrios Nuevo París y Sayago Norte para alertar por la situación de inseguridad que se vive.



“Hay un par de bocas que se están comprando el barrio. Empiezan prestando plata para ir al almacén y después se terminan quedando con una casa, con otra casa. Esto, de un tiempo a esta parte, se está volviendo complicado”, afirmó uno de ellos a los parlamentarios.



Y explicaron que en estos barrios hay menos denuncias de las que tendría que haber ya que las personas no las hacen por miedo a sufrir represalias. “Denunciar estas situaciones nos deja muy expuestos porque después tenemos que seguir conviviendo en el barrio” afirmó otro de los vecinos. Además, agregó que hay casos en donde se denuncia a personas que están robando y los efectivos van a la casa del denunciante y le dicen: “¿son estas personas?”. “Con esa actitud se está exponiendo a la gente”, sostuvo.



Aumentaron homicidios 17,2%, según el ministerio El Ministerio del Interior presentó días atrás las cifras de delitos en Uruguay correspondientes al tercer trimestre del año.



En el período entre julio y setiembre aumentaron los homicidios. Hubo 95 frente a 81 del mismo período del 2021. “Crecen con respecto a nosotros mismos, pero son menos que los 102 que hubo en 2019, esto es el 17,2% con respecto al año anterior”, puntualizó el ministro Heber en conferencia de prensa al presentar las cifras.