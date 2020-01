Darío Onrrubio tras suicidio de femicida de su hija: "Nos quedan preguntas sin respuestas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes a la mañana Gabriel Pistón, femicida de Micaela Onrrubio, se suicidó en el Comcar donde se encontraba recluido a la espera de que se dictara su sentencia.

La Fiscalía de San José de 2° turno había pedido por el femicidio de Onrrubio 30 años de penitenciaría más otros 15 años de medidas eliminativas para Pistón.

Onrrubio desapareció el 27 de marzo del año pasado y 63 días más tarde apareció su cuerpo muy cerca de una cañada y a 10 kilómetros del puente Carreta Quemada.

Darío Onrrubio, padre de Micaela, habló con Telemundo y dijo que se encuentra "totalmente desconcertado".

"Una persona que decía que era inocente, su abogado decía que era inocente. En un lugar donde ni siquiera te dejan tener cordones de zapatos… no sé bien cómo es el tema, no encuentro explicación", indicó.



"Todavía no he podido reflexionar sobre el tema, me quedan muchas preguntas y me dan muchas vueltas por la cabeza. No quiero formar una opinión rápida sobre el tema", agregó.

"Nos quedan muchas preguntas sin respuestas, por qué lo hizo, cómo lo hizo, si en verdad fue él el que lo hizo. Un disparate de preguntas sin respuestas. Así con esto uno se queda sin saber por qué. Tampoco sé, hasta no hablar con el abogado, qué camino se va a tomar, de qué forma se va a seguir, si va a seguir el juicio o no. Por ahora no caigo en que se haya autoeliminado, ya había destruido a una familia y ahora su madre que es viejita tiene que llevar a su hijo a enterrar. Era preferible que estuviera detenido y no muerto", agregó.