Pidieron comida, la pagaron y luego asaltaron el local

Dos hombres se sentaron en el local de comidas y pidieron empanadas. Cuando les entregaron el pedido lo pagaron con normalidad, pero luego sacaron sus armas y robaron el lugar.

Sobre las 00:00 horas de este martes dos hombres llegaron a un local de comidas ubicado en la calle Melo, en la zona de Aguada, y se sentaron para realizar su pedido. Querían empanadas.

Cuando recibieron la comida pagaron lo que correspondía con normalidad, pero segundos después sacaron revólveres y amenazaron violentamente al encargado y a un repartidor del local, obligándolos a tirarse al piso.

Los delincuentes exigieron el dinero de la caja y lograron llevarse la totalidad de la recaudación del día. También robaron una computadora, un teléfono celular y la moto del repartidor.

Luego escaparon en la moto que robaron y en otra en la que habían llegado.

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