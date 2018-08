Los pequeños negocios que esconden ilusiones gigantes

Quienes llevan adelante una pequeña empresa conocen las dificultades que existen para acceder a un préstamo que les permita mejorar y llevar el negocio a la siguiente etapa. Desde 2010, República Microfinanzas, una iniciativa del Banco República, lleva otorgados 75.000 préstamos a más de 20.000 microemprendedores, lo que representa aproximadamente 3600 millones de pesos. En lo que va de este año brindó 7000 créditos a esta clase de emprendimientos.



Si bien la actividad de la institución es financiera, su objetivo último es ayudar a estos proyectos —y las familias detrás— a progresar, con un seguimiento personal y cercano, que asegura que las obligaciones contraídas terminen siendo beneficiosas a largo plazo.



Hoy 13 de Agosto se celebra el Día Mundial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y en este contexto, Rosana Fernández, Gerente Comercial de República Microfinanzas, explica el trabajo de la organización, así como también las características que hacen a sus préstamos especiales.



—¿Cómo describiría la actividad de República Microfinanzas?

—Nuestra tarea es brindar servicios financieros, principalmente créditos, a los sectores de la población excluidos de la banca tradicional. Lo que nos distingue es nuestra metodología, recogida de la experiencia exitosa de microfinanzas nacionales e internacionales. Es una forma de trabajo que implica conocer a los clientes, evaluar su capacidad de pago y luego realizar un seguimiento cercano de la ejecución de su proyecto y repago del préstamo.



—¿Qué clase de emprendimientos asisten?

—Muchas veces se suele hablar de las “mipymes” como una sola categoría, cuando en realidad es un segmento muy heterogéneo. En un extremo están las microempresas, que van desde un vendedor ambulante, la modista que trabaja en el living de su casa o la peluquera a domicilio, pasando por los feriantes, llegando hasta negocios instalados con hasta 4 dependientes. En el otro extremo están las empresas medianas, que poseen entre 20 y 99 empleados, con una organización empresarial clásica. Nosotros nos enfocamos en las primeras, en las mircroempresas.



—Qué características tiene este sector?

—Por lo general son organizaciones de carácter familiar, donde el empresario hace de hombre orquesta y concentra la mayoría de los roles. No solo compra y fabrica sino que también vende y entrega. Son comercios con escasa o nula separación de la economía familiar y empresarial, donde la caja se utiliza tanto para ir al almacén como para pagar a los proveedores. Muchas veces no tienen registros contables, y también hay un bajo grado de formalización.





—¿Cómo hacen para llegar hasta ellos?

—Aquí cumplen un rol fundamental los asesores de crédito, que recorren los barrios, mercados y ferias de todo el país. También las zonas rurales, ya que llegamos a muchos productores. Como nuestra política es utilizar el transporte público, muchas veces se bajan del ómnibus en la ruta y tienen que caminar varios kilómetros para llegar hasta el lugar, o el propio cliente los va a buscar en su vehículo, que puede ser un auto, una moto o un carro con caballo. Esas cosas forman un vínculo de confianza muy especial. De alguna manera, el asesor termina relacionándose con la familia detrás del negocio.



—¿Cómo es el proceso para otorgar un crédito?

—Hay un trabajo de educación financiera importante. El asesor comienza conversando con el cliente sobre la conveniencia de la solicitud. Para nosotros es importante que los empresarios entiendan que todo financiamiento tiene un costo, y que los beneficios que obtienen por él tienen que ser mayores a la carga. De esta manera, el solicitante puede reflexionar sobre la decisión. Ese asesoramiento lleva a que, a veces, en vez de otorgar una gran suma, se “gradúa” el crédito en etapas, y otras es el propio cliente quien concluye que el crédito no es la solución a su problema.



—¿Cuál es el monto de los préstamos otorgados?

— El monto promedio este año se ubica en torno a los $ 55.000, con tasas que oscilan entre el 34% y 38% para los préstamos a un plazo de un año y en moneda nacional, mientras que para períodos de devolución más extensos el interés trepa a 42% y 44%.



—¿Qué pasa si los negocios no pueden pagar?

—Nuestra ventaja es que los conocemos y entendemos sus dificultades. Los microempresarios son el sector más vulnerable de la economía. A lo mejor el trabajador se enferma y no genera ingresos en quince días, o hay un divorcio de por medio que desestabiliza todo el negocio familiar. O algo más profundo, como un almacén que se coloca enfrente y aumenta la competencia. En estos casos tratamos de aportar en la construcción de salidas, de revaluar el crédito y guiar al cliente para que continúe con su actividad y así cumplir con sus obligaciones. Nuestra tasa de incobrabilidad es muy baja, está en el entorno del 2 %.



—¿Qué hay de los negocios informales ¿cómo pueden hacer para acceder a un préstamo?

—La informalidad no es una barrera para nosotros. Estos emprendimientos son muy pequeños, y la financiación lo que les permite es tener el stock mínimo o la máquina que les faltaba para mantener la producción y formalizar. Parte de nuestra misión es ayudarlos a avanzar en este proceso, y es importante aclarar que toda la información que nos brindan es confidencial, únicamente utilizada a efectos de evaluar su solicitud.



Las mipymes, un sector que emplea 800.000 personas La última información disponible sobre micro, pequeñas y medianas empresas corresponde a la edición 2017 de la “ “Encuesta Nacional de Mipymes comerciales, industriales y de servicios”, realizada por la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas. Según la misma, la cantidad de emprendimientos mipymes del país creció un 11 % respecto al 2012, pasando de 136.000 a 152.000. El estudio también establece que, en total, estas tres categorías juntas emplean más de 800.000 personas, lo que refleja la importancia de las mipymes dentro de la economía nacional. Según Rosana Fernández, uno de los datos más llamativos es que las microempresas generan un 51% de estos 800.000 empleos. En cambio las pequeñas empresas generan un 27 % y las medianas un 22 %. En cuanto a las ramas de actividad, la que genera más empleo es comercio, hotelería y restaurantes , que concentran el 44 %, de estos trabajos. Lo siguen la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como también la de actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas, que demandan el 15 % cada una. Por último, el sector manufacturero ocupa el 12 %.

—¿Qué requisitos debe tener un emprendedor para acceder a este apoyo?

—Debe tener aunque sea seis meses de actividad, que demuestre que hay un mercado para lo que hace. Eso no significa que sean formales. La señora que hace tortas en su casa para nosotros también es sujeto de crédito. Debe contar con capacidad de pago y referencias comerciales. Otra cosa en la que insistimos es en el compromiso de la familia. Para nosotros es fundamental que todos los integrantes se involucren. Por eso se solicitan dos firmas para el préstamo.



—¿Cuáles son los próximos objetivos de República Microfinanzas?

—El desafío es seguir profundizando y acercar más clientes. Este año nuestro objetivo era llegar a 1200 clientes nuevos para setiembre y estamos cerca. Después crecer en el interior. Tenemos créditos otorgados en todo el país, pero todavía no contamos con asesores entrenados en todos los departamentos. Nos falta solo Soriano y Río Negro. Esperamos llegar pronto.