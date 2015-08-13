Pagaron combustible con cheques robados en 2011

Dos estaciones de servicio del interior del departamento de Durazno, que vendieron cada una 1.000 litros de gasoil, recibieron el pago con cheques que estaban denunciados como robados en 2011 a una empresa avícola de Montevideo. Los casos vienen siendo investigados por la policía duraznense, que enfrenta el obstáculo de que los comercios no tienen cámaras de seguridad.

La maniobra fue puesta al descubierto cuando el dueño de una estación de expendio de combustible de la localidad de Villa del Carmen, 4a sección de Durazno, fue a cobrar ayer martes el cheque por $ 40.000. Grande fue la sorpresa del damnificado cuando el banco le informó que el documento no tenía fondos y figuraba como robado en el año 2011, siendo presentada la denuncia en la comisaría local.

Pero además el caso tuvo otras derivaciones, dado que un día antes, otro comercio del mismo rubro, ubicado en el interior profundo de Durazno, a 130 kilómetros de la capital duraznense, el ex comercio Sainz, sobre la Ruta 6, fue objeto de la misma operativa, en la que también dos personas mayores de edad llegaron en un camión de pequeño porte y luego de cerciorarse que se aceptaba pago con cheques solicitaron la carga de 1.000 de gasoil. El cheque también era por $ 40.000.

Mientras se suceden las investigaciones en procura de dar con los delincuentes, se investiga en qué momento o en qué lugar descargaron el primer volumen de combustible.

Se presume que el vehículo utilizado podría ser robado o su chapa matrícula adulterada.

La Policía no descartó que puedan aparecer maniobras similares por el accionar de estas personas.

Montevideo.

El 29 de julio pasado, fue procesado con prisión un hombre que quiso cobrar un cheque robado en un banco ubicado en las calles José Batlle y Ordóñez y 8 de Octubre.

Según declaraciones del gerente del banco, el hombre ingresó a la institución bancaria con el fin de cobrar un cheque con una alta suma de dinero. El cajero lo verificó y resultó ser un cheque que se había denunciado por robo, informó la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior. Esto alertó al funcionario, quien activó la alarma del banco.

Un móvil de la Seccional 9ª, que se encontraba próximo al lugar, fue avisado por el Centro de Comando Unificado. Una vez en la sucursal, el personal policial le dio la voz de alto y detuvo al delincuente, que fue trasladado a la Seccional 9ª.

Al llegar a la comisaría se averiguó la identidad del detenido, quien era Richard Michael Delima Martínez, de 41 años, poseedor de antecedentes penales.

Una vez puesto a disposición de la Justicia, el juez actuante del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal 5° turno determinó su procesamiento con prisión por "un delito de receptación", agregó la Unidad de Comunicación.

Dos hombres compraron 1.000 mil litros de gasoil con los cheques en el ex comercio Sainz..

Se llevaron 2.000 litros de gasoil por $ 80.000 de estaciones