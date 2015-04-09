Otro taxista fue agredido hoy en una rapiña en Casavalle
Tras el asesinato de un taxista ocurrido ayer, este mediodía otro trabajador del transporte fue agredido cuando intentó evitar que dos delincuentes lo robaran.
Otro taxista fue atacado hoy a las 11:30 horas por dos delincuentes armados luego que se resistiera a que lo robaran, denunció la Gremial Única del Taxi (patronal).
La Jefatura de Policía de Montevideo informó a El País que en calle Leandro Gómez y San Martín, en barrio Casavalle, un taxista de 43 años fue amenazado por dos hombres armados. El trabajador trató de evitar la rapiña, forcejeó con los delincuentes y resultó con un corte en la mano derecha.
Pese a que se resistió, los delincuentes le robaron la recaudación: $1.500 y su celular.
Esto ocurre luego del crimen del taxista Oscar Oroño, de 55 años de edad, ocurrido el martes pasado de noche.
El crimen de Oroño permanece rodeado de algunas incógnitas, pese a que ayer un menor fue entregado por su madre en la Seccional 25 y confesó haber matado al trabajador.
Sin embargo, investigaciones paralelas señalaron la responsabilidad de otros dos sospechosos, ambos mayores. Uno de ellos ya fue detenido y el otro es intensamente buscado por la Policía.
Uno de los elementos no aclarados es que en el taxi donde se encontró a Oroño con tres disparos, pero aún con vida, permanecían el dinero de la recaudación y una billetera con documentos.
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