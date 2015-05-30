Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información

Ministerio del Interior está alerta por casos de secuestro en Uruguay

30/05/2015, 14:12
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Jorge Vázquez. Foto: Archivo El País
CONFERENCIA AUTORIDADES POR CASO DE JOVEN ASESINADO POR LA POLICIA EN PERSECUCION DE AUTOS EN PIRIAPOLIS, CASO MICHAEL SEBASTIAN MARIÑO OLIVERA, EN EL MIN. DEL INTERIOR, FOTO FLORES, ND 20100920 - FRANCISCO FLORES / DIARIO EL PAIS
FRANCISCO FLORES / DIARIO EL PAI

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo que las autoridades se han "preocupado mucho" por el tema de los secuestros en Uruguay y que en los últimos años se ha venido capacitando a la Policía paramejorar los niveles de investigación.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo hoy en declaraciones a Subrayado que las autoridades de la cartera están en alerta por los casos de secuestros que han venido ocurriendo en los últimos dos años en la región y que es “una de las posibilidades” que este tipo de delito se esté extendiendo a todo el país.

"La modalidad del secuestro en todas partes del mundo en algún momento aparece, sobre todo en lo vinculado a las personas que están en el mundo delictivo”, explicó Vázquez.

Y agregó que "este es uno de los casos que hemos tenido anteriormente. Disputan por el territorio, disputan por el cargamento de drogas, disputan por el mercado, se roban mercadería entre ellos, se secuestran personas, se piden rescates, después empiezan los ajustes de cuentas, y en muchas partes del mundo eso termina después pasando a otro terreno, a personas que no están vinculadas al mundo del delito y se ven expuestas a este tipo de delito”.

El subsecretario destacó que desde el ministerio se han "preocupado mucho" por el tema.

"La capacitación que ha tenido la Policía en los últimos años ha sido fundamentalmente dirigida a mejorar los niveles de investigación" y a tener una Policía "mucho más profesional, tener la mejor tecnología que podamos adquirir. Estamos comparativamente bien con respecto a otras Policías del mundo”, señaló.

"Estamos preparando a nuestra policía para enfrentare delitos que todavía no han sucedido y que no queremos que sucedan", concluyó Vázquez.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Jorge Vázquez. Foto: Archivo El País

inseguridad

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inseguridad

Te puede interesar