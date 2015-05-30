Ministerio del Interior está alerta por casos de secuestro en Uruguay

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo que las autoridades se han "preocupado mucho" por el tema de los secuestros en Uruguay y que en los últimos años se ha venido capacitando a la Policía paramejorar los niveles de investigación.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo hoy en declaraciones a Subrayado que las autoridades de la cartera están en alerta por los casos de secuestros que han venido ocurriendo en los últimos dos años en la región y que es “una de las posibilidades” que este tipo de delito se esté extendiendo a todo el país.

"La modalidad del secuestro en todas partes del mundo en algún momento aparece, sobre todo en lo vinculado a las personas que están en el mundo delictivo”, explicó Vázquez.

Y agregó que "este es uno de los casos que hemos tenido anteriormente. Disputan por el territorio, disputan por el cargamento de drogas, disputan por el mercado, se roban mercadería entre ellos, se secuestran personas, se piden rescates, después empiezan los ajustes de cuentas, y en muchas partes del mundo eso termina después pasando a otro terreno, a personas que no están vinculadas al mundo del delito y se ven expuestas a este tipo de delito”.

El subsecretario destacó que desde el ministerio se han "preocupado mucho" por el tema.

"La capacitación que ha tenido la Policía en los últimos años ha sido fundamentalmente dirigida a mejorar los niveles de investigación" y a tener una Policía "mucho más profesional, tener la mejor tecnología que podamos adquirir. Estamos comparativamente bien con respecto a otras Policías del mundo”, señaló.

"Estamos preparando a nuestra policía para enfrentare delitos que todavía no han sucedido y que no queremos que sucedan", concluyó Vázquez.



Jorge Vázquez. Foto: Archivo El País

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