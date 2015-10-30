Layera : "La base" de la mayoría de los delitos está siendo "el microtráfico"

El jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, dijo que dejaron de considerar al microtráfico como un "elemento menor", ya que al mismo están muy relacionados otros delitos, desde rapiñas hasta homicidios.



El Jefe de Policia de Montevideo, Mario Layera, dijo esta mañana en Inicio de Jornada de radio Carve que los esfuerzos que se han realizado desde el Ministerio del Interior han provocado “una reacción dentro de la conducta criminal” que hizo que los delincuentes “actúen más veces y más cerca de donde deciden”, ya que así les resulta más fácil esconderse, o esconder los objetos robados o las armas.

En relación a los homicidios y hechos de violencia ocurridos en los últimos días, sobre todo el la zona metropolitana, Layera señaló que los informes indican que la mayoría se inició por una competencia de personas por el dominio de territorios.

El ministro Eduardo Bonomi se expresó en la misma línea ayer, cuando en declaraciones a los medios dijo que por situaciones como las ocurridas ante los homicidios, por ejemplo los del barrio 40 semanas de los últimos días, es por las que se insiste desde la cartera con una ley de regulación de tenencia de armas.

Layera dijo hoy que para atacar estos conflictos la Policía trabaja en cambiar su estructura: habló de una evolución en los “procedimientos” y los “recursos tecnológicos”.

Pero "el tema es más bien local”, dijo el jefe de Policía, haciendo referencia al “microtráfico”.

“Eso está llevando a que se cometan otros delitos, como rapiñas u homicidios, pero la base del problema tiene que ver con el microtráfico”.

Por ese motivo, explicó Layera, “lo dejamos de considerar en nuestros estudios como un elemento menor (…) sino que se trata de algo que tiene una estructura de red” y hay que tener en cuenta que en la criminalidad “todo está vinculado”.

El plan del Ministerio del Interior es “saturar” las calles de policías, poder “percibir cuando la zona entra en un conflicto grave , intervenir y sustentar la intervención más tiempo del que hoy podemos”.

El nuevo presupuesto “va a otorgar algunos factores para mover algunos indicadores, mejorar la atención al público, que significa una mayor confianza con la población. Y también por otro lado aumentar el despliegue y hacerlo más dinámico”, explicó el jerarca.



Mario Layera

criminalidad