Preso fugado tenía planeado irse a Argentina; contó que lo traicionaron y que atravesó tres vallados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El recluso Hugo Pereira pasó un mes planeando su fuga del exComcar. Desde su celda estuvo mucho tiempo mirando el vallado ubicado en dirección a la Ruta 1 y a las primeras casas del pueblo Santiago Vázquez.

Doce días más tarde de su evasión, Pereira fue capturado en el bar Las Palmas, ubicado en el Centro de Montevideo. A los policías les dijo que pensaba viajar a Argentina, pero que no pudo concretar su plan.

Pereira tiene familiares en Argentina. Allí vivió 30 años. En el vecino país, también, tuvo tres procesamientos por delitos ocurridos entre 1992 y 1994. Estuvo en la cárcel por robo calificado por escalamiento, asociación ilícita y privación ilegítima de libertad. En Uruguay realizó hurtos mediante boquetes y su último procesamiento fue en 2020 por suministro de drogas.



Según las fuentes, Pereira relató que realizó contactos con conocidos para que lo trasladaran hacia Argentina en una embarcación y agregó que estos lo traicionaron.

La huida.

Durante la indagatoria, Pereira dijo a los investigadores que desde su celda detectó que los alambrados perimetrales del exComcar tenían un punto débil. Había visto en varias ocasiones cómo perros vagabundos pasaban por ellos. Así comenzó a planificar el escape que se concretó en la noche del sábado 14.



Eran las 19:30 horas de ese día cuando una densa niebla rodeó el establecimiento carcelario y Pereira supo que se trataba de su oportunidad. Terminó de servir la cena para el personal jerárquico en el “casino de oficiales”, donde también solía comer él.

Luego se fue, supuestamente, rumbo a su celda. Pero a esta nunca llegó.



Tras salir del casino cambió su ruta y se acercó a la alambrada ubicada detrás de los módulos 6 y 8. A unos 600 metros del lugar se veían las luces de los autos que pasaban por la ruta y de las primeras casas del pueblo Santiago Vázquez.



Pereira vio una pequeña canaleta natural que pasaba debajo del primer vallado custodiado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). La canaleta había generado una pequeña hendidura en el terreno. El preso se metió en el cauce seco y levantando algo el alambrado logró pasar para el otro lado. Siguió por la canaleta y otra vez cruzó debajo de un segundo alambrado, también bajo la jurisdicción del INR.

No trascendió ayer si Pereira utilizó o no alguna herramienta para romper este alambrado o si aprovechó alguna rotura o que este estuviera en mal estado. Una realidad que quedó evidenciada con todo esto es que el INR carece de recursos como para supervisar a menudo el estado de sus alambradas.



Pereira siguió su plan. Cruzó también el tercer vallado que rodea el penal y que está bajo el control de efectivos del Ejército. A unas 50 metros del lugar, el preso vio un soldado en una garita. El militar no percibió la fuga. Es posible que la niebla reinante le haya impedido ver el escape de Pereira. No sería la primera vez que algo de estas características ocurre.

Tras pasar las tres cercas, Pereira, que había llevado consigo una muda de ropa, se cambió. Dejó tiradas sus prendas embarradas y mojadas. Técnicos de la Policía Científica las levantaron y ahora harán un examen de ADN para confirmar que sean de Pereira. En caso afirmativo, será una confirmación más de que el recluso escapó por allí y no por la puerta principal como se manejó en un principio.



Tras ser capturado, Pereira relató la fuga y dijo que cruzó los tres vallados. Al finalizar la declaración del interno, varios policías se dirigieron al segundo vallado y comprobaron que estaba roto. También observaron que el alambrado bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa había sido reparado.



En forma paralela, el Ejército cambió de lugar una carpa con efectivos. La colocó frente al lugar por donde se escapó Pereira con el propósito de mejorar la seguridad.

Los investigadores policiales preguntaron a Pereira si había recibido asistencia externa para alejarse del lugar. El recluso respondió que había parado un taxi en la ruta 1 y que este lo trasladó hacia Montevideo.



El abogado de Pereira, Aníbal Martínez Chaer, dijo ayer a El País: “Mi defendido es un hombre de 60 años. No puede trepar cinco metros y cruzar la concertina (el alambrado que tienen las cárceles) sin herirse. Y Pereira no está lastimado”.

Frente Amplio interpelará a Heber por escape de recluso Fracasó ayer en la Cámara de Diputados, por 40 votos en 92, una moción presentada por el Frente Amplio para llamar a régimen de comisión general al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la fuga del recluso Hugo Pereira. Luego de esto, la oposición presentó otra propuesta para interpelarlo que salió afirmativa por 40 en 90, ya que para eso basta con el apoyo de un tercio de los legisladores.



“La fuga apareció en la prensa 10 días después y luego comenzaron una serie de incongruencias de las autoridades nacionales”, dijo el diputado y coordinador de la bancada de la oposición, Daniel Caggiani.



El diputado colorado Felipe Schipani indicó que no votaría la moción del FA por entender que “hay instancias previas que merecen ser agotadas”. “El tema no reviste entidad, no estamos ante un narcotraficante como se ha dicho”, aseguró Schipani. Además de la fuga, el FA interpelará a Heber por algunas denuncias de abuso policial.

Interior y Defensa investigan el escape.

Los ministerios del Interior y de Defensa emitieron ayer un comunicado de prensa conjunto sobre la fuga del preso Hugo Pereira, ocurrida en la noche del 14 de agosto pasado del penal exComcar.



El texto indica que ambas carteras realizan investigaciones internas para poner a disposición de la Fiscalía toda la información tendiente a esclarecer el escape del delincuente oriundo de Colonia. Interior es responsable de la seguridad interna del recinto penitenciario y Defensa del vallado perimetral.