El mensaje de la madre de Lola Chomnalez en el Día de la Mujer: "Tenemos hambre y sed de justicia"

Adriana Belmonte, la madre de Lola Chomnalez, grabó un video en el Día Internacional de la Mujer pidiendo "justicia". Su hija, a los 15 años, fue asesinada en Barra de Valizas el 28 de diciembre de 2014, cuando comenzaba sus vacaciones en Uruguay.

A través de un video difundido por el abogado Juan Raúl William, que defiende a la familia, Belmonte se dirigió "al Estado argentino y al Estado uruguayo". "Tenemos hambre y sed de justicia", remarcó.

En la misma línea, pidió a los gobiernos de ambos países que "realmente tengan la voluntad de implantar políticas para paliar el femicidio".

En el mensaje, Belmonte también le envió "un abrazo grande" a las mujeres argentinas y uruguayas.

En la causa por el asesinato de Lola está procesado como coautor de homicidio agravado por alevosía "El Cachila", un cuidacoches de la zona.



Pero para Belmonte, al igual que para los abogados Jorge Barrera y Williman, el caso no se agota en "El Cachila": están convencidos de que hubo más partícipes.

"No me preguntes por qué, pero en mi cabeza son tres las personas que la mataron. Además, hay evidencia de que no fue solo este 'Cachila'. Y yo quiero a todos los responsables tras las rejas. Lola no va a volver, eso es irreversible. Pero su muerte no puede quedar impune. Lo pienso por mí y por todas esas madres que perdieron a sus hijas y la Justicia no les dio respuestas", dijo la mamá de Lola a La Nación en diciembre del año pasado.