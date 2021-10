Jutep descarta delito del director de la Granja ante la denuncia del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Trece senadores del Frente Amplio presentaron una denuncia en Fiscalía contra el director Nacional de la Granja, Nicolás Chiesa, por la presunta comisión de un delito de conjunción del interés personal y público, y de abuso de funciones en caso no previstos especialmente por ley.

La denuncia fue firmada por José Mujica, Daniel Olesker, Mario Bergara, Óscar Andrade, Eduardo Bonomi, Liliam Kechichian, Enrique Rubio, Carmen Beramendi y Charles Carrera, entre otros.



En el escrito, los denunciantes entienden que el cargo que ocupa Chiesa en el Ministerio de Ganadería, desde el 1° de marzo de 2020, “es incompatible” con la actividad privada que realiza en la empresa Mi Granja S.A.



Los legisladores frenteamplistas consideran que Chiesa, con su actuación, “violentó” normas vigentes sobre transparencia y ética pública, asumiendo “un cargo incompatible” con la actividad privada como director de la Granja y firmando un contrato en representación de la empresa Mi Granja S.A.

Los senadores del Frente Amplio expresan que una de las funciones que tiene la Dirección Nacional de la Granja del MGAP es administrar el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, el cual implica la transmisión de recursos financieros a las empresas dedicadas a la actividad granjera.



La denuncia de los senadores de izquierda derivó a la Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno, cuyo titular es el fiscal Enrique Rodríguez.



El 27 de septiembre pasado, la Junta de Transparencia de Ética Pública (Jutep) envió al fiscal Rodríguez un informe donde señalaba que Chiesa “no se benefició” de su cargo en la Junta Nacional de la Granja. Otros informes enviados a la Fiscalía por el Ministerio de Ganadería, Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y documentos financieros son favorables a Chiesa, según indicaron a El País fuentes oficialistas.



Consultado por El País, el fiscal Rodríguez confirmó que recibió el informe de la Jutep hace pocos días y agregó que aún no adoptó resolución sobre el caso. “El expediente está para su análisis conjuntamente con lo recogido en la carpeta investigativa”, agregó.

Por su parte, el abogado de Chiesa, Andrés Ojeda, entendió que el informe de la Jutep “es lapidario” en cuanto a que el jerarca de la Granja “no incurrió en delitos” de conjunción del interés público con el privado, ni abuso de funciones.



El informe.

El 21 de junio de este año, la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó a la Jutep un informe sobre si existió una “desviación” en la conducta de Chiesa y la Junta Nacional de la Granja.



Tras recibir documentación del Ministerio de Ganadería, BPS, UAM e informes bancarios, la Jutep informó a la Fiscalía que la situación acontecida con Chiesa “no encuadra en un conflicto de intereses” como lo señalaron los senadores del Frente Amplio.



La Jutep entendió que “no hubo” suficiente interés privado o personal como para influir en el ejercicio de sus funciones en el ámbito público.

Ministerio de Ganadería. Foto: Archivo El País

“Lo dicho se desprende de que, según la documentación aportada, (Chiesa) no formó ni forma parte del Consejo Asesor del Mercado Modelo ni fue designado representante de la Comisión Administradora del Mercado Modelo”, dice el escrito de la Jutep.



El organismo agrega que, con la información aportada, “se descartó” que Mi Granja S.A. haya sido beneficiaria del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja con posterioridad al 11 de marzo de 2020



Y sostiene: “No luce del expediente que (Chiesa) haya obtenido algún beneficio o provecho económico por ser el Director General de la Granja”.



Por otra parte, la Junta de Ética y Transparencia dice que Chiesa “no firmó” contratos desde la dirección que ocupa en el Ministerio de Ganadería y Mi Granja S.A.

Y explica que el contrato que Chiesa suscribió fue en calidad de representante de Mi Granja S.A. para la concesión del uso de espacio en la UAM. Ese contrato fue firmado entre la empresa privada y, por la Unidad Agroalimentaria, un organismo de derecho público no estatal.



Pese a señalar que Chiesa no se benefició de su cargo en la Junta Nacional de la Granja, la Junta de Ética y Transparencia considera que el jerarca no actuó con suficiente moral.

“Existe falta ética en el período comprendido entre el 2 de marzo de 2020 y el 9 de septiembre de ese año, ya que el ingeniero Chiesa dirigió un organismo público que regula y promueve la actividad granjera (Director General de la Granja), mientras que era apoderado de una empresa dedicada a la misma actividad (Mi Granja S.A.)”, concluye el informe de la Jutep.

Advertencia de la Jutep Para la Junta de Ética y Transparencia, el director de la Granja, Nicolás Chiesa, debió actuar con mayor probidad cuando fue designado en el organismo público mientras era apoderado de la empresa Mi Granja S.A. “El funcionario debe abstenerse de intervenir en aquellas cuestiones de las cuales pudiera desencadenar un conflicto de interés. Es por eso que se prohíbe las relaciones con actividad vinculada en donde el funcionario no puede ejercer su función con relación a las actividades privadas a las que se encuentre vinculado profesional, laboral, familiar u otro vínculo del que puede derivar un conflicto del interés público y el privado”.