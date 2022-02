Circula video de Martín Mutio casándose en Argentina; pidió autorización judicial para salir del país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comenzó a circular en redes sociales este martes un video en que se ve a Martín Mutio, el empresario que fue imputado por el hallazgo en 2019 de 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo, contrayendo matrimonio en Rosario, Argentina. La escena llamó la atención, ya que Mutio está impedido de salir del país por la Justicia, que lo imputó por reiterados delitos de estafa y libramiento de cheques sin fondos.

Martín Mutio Ballester Molina se casó el sábado en Rosario-Argentina.

El pasado mes de noviembre, la Justicia dispuso que durante 180 días, Mutio debía fijar domicilio, se le prohibía salir del país y no podía comunicarse con las víctimas. Estas medidas cautelares se dispusieron para que no hubiera riesgo de entorpecimiento de la indagatoria.



Sin embargo, según informó a El País Javier Benech, director de Comunicación de Fiscalía, la fiscal de Colonia, Alejandra Domínguez, confirmó que Mutio solicitó una autorización para contraer matrimonio en el exterior, que le fue concedida.



Días después de estar en Argentina, el empresario pidió una prórroga, que le fue negada, y deberá retornar en los próximos días al país y acreditarlo ante la Justicia.

Como había informado El País, Mutio es un joven empresario proveniente de una familia de bodegueros uruguayos (Bodega Santa Rosa), pero también tiene raíces argentinas. Su familia por parte de su madre aparece vinculada con Hafdasa, empresa pionera en la primera mitad del siglo XX en la fabricación de vehículos y armas.



Para el embarque de cocaína a Hamburgo, Mutio creó la empresa exportadora CSA, y para esta usó un director (G.R.) y un accionista principal (N.O), ambos titulares ficticios, según consignó Fiscalía en noviembre pasado.



Según declaró Mutio, esto lo hizo así por "encontrarse embargado por mantener deudas con todos los bancos de plaza". Pero según Fiscalía esta "situación económica no se condice con el hecho de que el mismo posea cinco empresas más (L.S.A., L C, M S.A., A y T SRL), así como cuentas en Estados Unidos y España.