Abogado de Ignacio Álvarez apelará orden de allanamiento de domicilio del periodista

El representante legal del periodista Ignacio Álvarez, el abogado penalista Andrés Ojeda, presentará hoy una apelación ante la Justicia para que se revoque la orden de allanamiento del domicilio de su cliente que fue solicitada por la fiscal de Delitos Sexuales Mariana Alfaro.

La semana pasada la sede de Azul FM, emisora en la que en el programa La Pecera que conduce Álvarez se divulgaron audios del transcurso de una presunta violación a una mujer por parte de cuatro hombres, tres mayores y un menor, lo que constituye un delito. En el allanamiento Interpol se hizo de los audios que salieron al aire. No obstante el domicilio de Álvarez no pudo ser allanado porque la Policía fue a su casa anterior.

Tras no ubicarlo personalmente, Interpol llamó al periodista para solicitarle que entregara su celular y otros dispositivos donde constaran los audios que fueron divulgados a lo que éste se negó cayendo en desacato al negarse a cumplir con una orden judicial, lo que también es un delito.



Alfaro declaró que “se pretendía obtener su celular para conocer a qué otras dos personas fueron cedidos esos registros de audio y video, porque en los programas emitidos se indica que fueron cedidos a terceros”. Agregó que no se volverá a solicitar el móvil de Álvarez porque “ya se puede haber frustrado la evidencia”, no obstante, dijo que será citado a declarar.