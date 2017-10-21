Joven a prisión por haber asesinado a una prostituta

FEMICIDIO

Ocurrió en Las Piedras; la víctima tenía 37 años y dos hijos.

Un hombre de 22 años fue procesado ayer en Canelones por el asesinato de Patricia De León, quien fue hallada sin vida el pasado 23 de septiembre en un descampado en la intersección de las rutas 5 y 48, en Las Piedras.

El crimen eleva a 24 los femicidios perpetrados este año, cifra que iguala la de todo el año anterior.

El cadáver fue encontrado cerca de un camino vecinal. Presentaba una herida de bala en el cráneo. Dos jóvenes que caminaban por la zona descubrieron el cuerpo y dieron aviso a la Policía. La víctima ejercía la prostitución habitualmente en esa zona.

Durante las pericias la policía encontró en el bolsillo de la víctima un papel con un número de teléfono, lo que les permitió, luego de una investigación de casi un mes, dar con el principal sospechoso: un joven de iniciales O.M.S.C, sin antecedentes penales.

El joven fue detenido en una vivienda ubicada en la calle Guatemala y se le incautó el arma utilizada para el crimen, un revólver calibre 32.

"Homicidio".

Ayer, el juez letrado de 1er. Turno de Las Piedras procesó con prisión al individuo por un delito de "homicidio especialmente agravado", y no por femicidio, ya que el crimen se cometió antes de que fuera promulgada la ley que prevé hasta 30 años de penitenciaría para los casos en que el asesinato se produzca por su condición de género. El homicidio de la mujer se dio en el marco "de su actividad como trabajadora sexual luego de un encuentro ocasional con el joven", según informó Hugo Saracho, vocero de la Jefatura de Policía de Canelones.

Cuatro asesinatos.

El caso constituyó la cuarta muerte violenta de una mujer en menos de un mes. La última ocurrió el pasado 6 de octubre en Paysandú, cuando una mujer de 40 años fue asesinada de dos disparos por su ex pareja de 44 años. Luego de cometer el crimen el hombre se suicidó.

El 3 de octubre, otra mujer fue asesinada en su vivienda en Punta Carretas. El homicida fue su ex pareja, quien había intentado en vano retomar la relación con la víctima.

El 1° de octubre una joven de 24 años fue encontrada sin vida y con una soga alrededor del cuello en Artigas. Pese a que aparentaba tratarse de un suicidio, la autopsia permitió comprobar que la víctima presentaba varios golpes en el cráneo. Su pareja terminó admitiendo la autoría del crimen.

La misma cifra que en 2016.

En lo que va del año, se han cometido 24 asesinatos de mujeres a manos de parejas, exparejas o familiares, la misma cantidad que en todo el 2016. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, en 2016 hubo 16 asesinatos perpetrados por parejas o exparejas y 8 por familiares.