Investigan el homicidio de un hombre de 59 años en Piedras Blancas

La Policía busca a dos sospechosos, que fueron vistos por los vecinos momentos después de haberse escuchado varios disparos.

Sobre las 19:30 horas de ayer martes la Policía fue alertada de que un hombre estaba tirado en la calle, herido.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima, de 59 años, tirado frente a una vivienda ubicada en Camino Santos y pasaje B.

Algunos testigos dijeron a la Policía que escucharon varios disparos y al salir a la calle vieron que dos personas escapaban en una moto. Fue entonces cuando llamaron al servicio de emergencias 911.

Una emergencia móvil también llegó al lugar y atendió a la víctima, pero ya no presentaba signos vitales. Los médicos confirmaron su muerte: había recibido tres balazos, uno de ellos en el pecho.

La Policía investiga para dar con los hombres que fueron vistos por los vecinos en el lugar, luego de que se oyeran los disparos.



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