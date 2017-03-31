IMM: llegan 4.000 nuevos contenedores de basura

Comuna cuenta con flota completa para vaciar contenedores.

Un promedio de 28 camiones levanta contenedores por turno están trabajando en las calles de Montevideo, informó la Intendencia. "Eso ha permitido cumplir con la frecuencia necesaria para el vaciado de estos recipientes", explicaron voceros de la comuna en un comunicado.

La mayor parte del trabajo de vaciado de contenedores se hace en la noche y en la mañana. La tarde es utilizada principalmente para el mantenimiento de la flota de camiones y para otras tareas de limpieza, agregó el informe.

En Montevideo hay 11.500 contenedores para residuos domiciliarios y más de 35 camiones levanta contenedores. En cada turno deben salir 28 de estos camiones, lo que permite pasar tres veces por semana por cada contenedor a vaciarlo.

La mayor cantidad de camiones permite que cuando se debe hacerle mantenimiento o reparaciones a uno, el servicio de limpieza no se afecte.

La mejora en la disponibilidad de camiones se debe a la adquisición de equipamiento realizada por la Intendencia durante el año 2016.

La Intendencia compró 20 levanta contenedores nuevos que ya están operativos y los primeros 4.000 contenedores que llegarán en las próximas semanas y permitirán comenzar el recambio de los recipientes en los lugares donde sea necesario, comenzando en aquellas zonas con equipamiento más deteriorado.

Se está llevando adelante un trabajo de recambio de papeleras. En Montevideo hay más de 4.000 papeleras. El objetivo de limpieza es reemplazar aquellas que se encuentran en mal estado por actos de vandalismo. El trabajo de recambio ya comenzó en la avenida 8 de Octubre y seguirá en otras calles principales de la ciudad.

El intendente, Daniel Martínez, reafirmó su compromiso para alcanzar una ciudad limpia en esta administración

La Intendecia expuso ayer sus planes sobre la limpieza urbana. Foto: D. Borrelli

PLANES DE LIMPIEZA PARA LA CIUDAD