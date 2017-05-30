IM rechaza problemas en basura: "batimos récords de recolección"

El intendente Daniel Martínez se refirió a los cambios que pretende implementar en el transporte público porque, dijo, "no podemos andar todos en la moto o en auto porque la ciudad colapsa".

El intendente Daniel Martínez se refirió a la situación de la recolección de basura en la capital y manifestó en el programa Inicio de Jornada de Radio Carve que"problemas de recolección no (hay)" y que "estamos batiendo récords de recolección", con un promedio de "380 contenedores recolectados en un día, que nunca había pasado".

De todos modos existe "un porcentaje chico de ciudadanos que tú limpias adentro y afuera, dejas cámaras y ves que afuera dejan 20 bolsas y hay tres bolsas dentro del contenedor".

A esto se suma el problema de los clasificadores. "Si ves bolsas rotas al lado de los contenedores, esos son los clasificadores" dijo el intendente y agregó que ha "tenido altercados con dos o tres clasificadores por esto".

Explicó que se está trabajando con el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) comenzar a aplicar la ley de faltas a personas que no cumplan con las condiciones para arrojar la basura. "Estamos avanzando hacia algunas medidas que en algún momento algún fiscal las aplicó. No se va a poner un vigilante por cada cuadra, lo que hay que lograr es generar un compromiso educacional que es a lo que se motiva esta campaña y una herramienta de sanción complementaria", indicó.

El jefe departamental dijo que ya se ha sancionado a comercios que tiran sus residuos en contenedores domiciliarios o en basurales.

También hay una mayor disponibilidad de camiones recolectores y se está buscando colocar cámaras de videovigilancia en las zonas de los basurales endémicos. "Llegamos a sacar 600 toneladas de un basural por el municipio G. Probamos dejar 30 días sin cámaras. A los 30 días había un nuevo basural", dijo.

Respecto a la clasificación de los residuos, Martínez señaló que hay "un 10%, 15% o 20% que no respeta los colores (de los contenedores), y si te tira yerba donde va el plástico ya te embromó".

Cambios en el transporte

El jefe departamental dijo que debido al crecimiento económico que derivó en un mayor consumo en la última década "mucha gente optó por el vehículo particular", lo que generó en los últimos tres años una pérdida de "30 millones de boletos (de ómnibus comprados)".

Además, consideró que "no podemos andar todos en la moto o en auto porque la ciudad colapsa", lo que "implica tener un transporte publico que te genere confianza".

Martínez dijo que la baja en la compra de boletos también se debe a que los recorridos que realizan los ómnibus actualmente no atiende a las zonas de mayor densidad poblacional. "Se vaciaron las zonas consolidadas donde había transporte. Barrios como Ciudad Vieja, Unión, Reducto, tienen una cantidad increíble de casas abandonadas".

Según el intendente, se debe hacer "más atractivo" el viaje en ómnibus pero "hay que remangarse" ya que no se aumentará el porcentaje del presupuesto destinado a subsidiar pasajes.

"El subsidio subió a 660 millones de pesos. Son 340 de subsidio directo y el resto de estudiantes y jubilados" indicó y agregó que no se va a utilizar "más del 4% del presupuesto de la Intendencia" para subsidios de boletos.

Martínez señaló que se está planificando para "intentar cambios estructurales" en el transporte público y espera llegar al final de su gestión cambios "al menos parcialmente" sobre la avenida 18 de julio.

Si bien no quiso dar detalles de qué cambios se están estudiando, dijo que en otros países"la idea básica es (implementar) un carril, recorridos no muy largos que vayan de punta a punta y que tengan algún margen. y después líneas alimentadoras" que se dirijan hacia esos carriles.

De todos modos, indicó que "el sistema de transporte en las cooperativas y en Cutcsa se estructuró en base a tradiciones y un equilibrio interno", por lo que el proceso será lento. "Hacer modificaciones en 18 (de julio) afecta los equilibrios, hay que revalorizar, modificar" y por lo tanto se debe "tener creatividad para lograr elementos que permitan un reordenamiento del equilibrio del sistema".

Carnaval con Tina - Daniel Martínez. Foto: Archivo El País

