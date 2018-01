Hoy vuelve Vázquez y reordena el gabinete

Dos semanas después de iniciado el 2018, el presidente Tabaré Vázquez retoma la conducción del Poder Ejecutivo y afronta ya un problema: le aceptó la renuncia al ministro de Ganadería Tabaré Aguerre y nombrará como sucesor interinamente al subsecretario Enzo Benech, una persona de bajo perfil que estará en el cargo hasta que se dilucide la situación.

El cargo ha sido ocupado por gente del Movimiento de Participación Popular (MPP) como el expresidente José Mujica, el exsenador Ernesto Agazzi y en los últimos casi ocho años Aguerre, una persona sin identificación orgánica con el MPP pero que ha tenido el apoyo de Mujica.

Esta situación se presenta como un problema para el gobierno, cuando ha habido una serie de movilizaciones de productores en las últimas semanas que han sacudido la tranquilidad estival de Montevideo y el interior del país.

Precisamente hoy, productores rurales, camioneros y comerciantes de Paysandú se movilizarán desde las 8 horas en reclamo por soluciones a la baja rentabilidad, en una nueva manifestación de la inquietud de la gente del campo que se queja por los costos de producción, el precio del gasoil y la cotización del dólar que hace inviable su competitividad para ganar mercados.

Esta vez la marcha arrancará en los accesos a Paysandú, en la zona conocida como El Trébol, y proseguirán hasta San Manuel y luego a Avda. de las Américas y ruta 3. En ese lugar harán un breve acto y conversarán con los productores. Pero aclaran que en el recorrido no trancarán el tránsito de la Ruta 3.

Este fin de semana cientos de productores rurales, la mayoría vinculados al sector arrocero, se movilizaron en Rocha reclamando mejores condiciones para ese subsector agropecuario.

Freno.

Aguerre está en el cargo desde 2005. Mujica cuando fue presidente lo había frenado varias veces cuando pretendía renunciar. Lo mismo hizo el actual mandatario en al menos tres ocasiones. Al finalizar 2017, le volvió a pedir que esperase para renunciar a mediados de 2018 para cuando estuviese finalizada toda la negociación Mercosur—Unión Europea.

El año arrancó con un enfrentamiento entre los productores agropecuarios y el gobierno. En medio de las vacaciones de gran parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, los productores rurales reclamaron a Vázquez que los atendiera para intentar solucionar lo que ellos describen como "una gran crisis financiera del campo". A su vez, se refirieron a Aguerre como un ministro "ausente".

Tras las presiones, Aguerre se contactó con los dirigentes de las gremiales empresariales para buscar instancias de diálogo. Y Vázquez informó mediante la página web oficial de Presidencia que agendaría una audiencia con las gremiales luego de su regreso a la actividad, en esta precisa jornada

En medio de esa tensión entre los productores y el gobierno, la renuncia de Aguerre seguía sobre la mesa del presidente Vázquez desde el 21 de diciembre. El mandatario no la había aceptado para no dar muestras de debilidad frente a los reclamos, confiaron a El País fuentes del gobierno.

Hoy lunes 15 Vázquez iba a definir la fecha de la reunión con las gremiales rurales. Simultáneamente Aguerre entraría de licencia como ministro y asumiría Enzo Benech como interino. Pero la intención era que Aguerre continuase "un poco más" al frente del ministerio; tal como se lo había solicitado Vázquez.

Por eso ahora la iniciativa la tiene el mandatario. Por ahora, nombrará a Benech como interino y después verá. En tanto ayer se supo que el Movimiento de Participación Popular no reclamará que la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sea para ese sector, según lo aseguró el dirigente Ernesto Agazzi a Radio Uruguay.

En la entrevista Agazzi explicó que el ministro Aguerre renunció a su cargo porque tiene actividades personales para atender. "Lo planteó hace mucho", recordó y valoró a Aguerre como un "ministro técnico" que hizo un "trabajo muy bueno".

Además, dejó clara la postura del MPP en cuanto a no pedir ministerios. "Para nosotros el Frente Amplio no es una repartija de grupos políticos", expresó.

El viernes 12 radio Sarandí informó de la renuncia de Aguerre. Después, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino, dijo públicamente que el ministro Aguerre le había informado que dejaba el cargo. Eso agilizó la concreción de la salida del ministro. Fuentes oficiales explicaron a El País que ahora sí Vázquez decidió aceptar la renuncia.

Hasta el jueves 11, Aguerre estuvo trabajando en el Ministerio de Ganadería preparando la visita del vicecanciller de China. Ahora se sabe que hoy lunes asumirá Benech como ministro, quien pertenece al Partido Socialista.

Los anuncios oficiales se conocerán sobre las 13 horas en la Torre Ejecutiva.

Un problema, dos visiones

Pablo Zerbino, titular de la ARU

"Creo que no va por ese lado (la salida a la situación), que esté el ministro o no, no va a cambiar la situación. Se me ocurre que esa movilización, que lleva varios días, la podemos encauzar con un reclamo serio y bien planteado sin provocar ningún tipo de violencia contra ninguna persona o circulación de bienes. Que el ministro Tabaré Aguerre se quería ir ya se sabía desde hace bastante tiempo, por lo cual no creo que la razón de su salida sea la movilización, tal vez esa haya sido la gota que rebasó el vaso. Capaz que se le torna muy incómodo estar al frente del ministerio en un momento de estos cuando está tan revuelto todo. Sobre la situación del sector, es un proceso que va agravándose y hay muchos productores que han quedado por el camino".

Charles Carrera, senador del MPP

"Es comprensible la preocupación de algunos sectores del agro, ante la desaceleración del fuerte crecimiento experimentado en los últimos años, producto de la baja de los precios internacionales. Pero ello no habilita a desconocer la profunda transformación vivida en el sector. Por estos días, escuchamos, de algunos sectores del campo, una serie de reclamos y amenazas que son inaceptables. Hemos asistido a cuestionamientos al Poder Ejecutivo que no pueden ser admitidos, simplemente creo que son un cúmulo de reproches sin reconocer el virtuoso proceso de transformación que se ha desarrollado en este país desde el año 2005 hasta hoy, y particularmente los logros en el sector agropecuario".