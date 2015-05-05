Hoy levantaron paro en peajes y desde la noche dos tendrán custodia

A las 7:00 levantaron la medida en los peajes Solís y de la ruta 9, que se había implementado por el asalto del sábado. El Ministerio del Interior les prometió un móvil de Caminera desde las 22:00 para cada puesto.

Desde hoy a las 7:00 los peajes Solís y de la ruta 9 funcionan normalmente, ya que el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), del que forman parte los trabajadores de los peajes, votó ayer en asamblea levantar el paro ante la promesa del Ministerio del Interior de que hoy desde las 22:00 horas instalará un móvil de Caminera en esos puestos. Si esto no ocurre volverán a parar, indicó a El País Héctor Abad, secretario de seguridad del sindicato.

Ayer el Sunca se reunió con autoridades del Ministerio de Trabajo en la sede de la cartera de Estado a raíz del asalto en el peaje Solís, ubicado en el límite entre Canelones y Maldonado, ocurrido el sábado pasado de madrugada.

En la reunión se acordó que integrantes del Sunca efectuarán una recorrida por los 15 peajes del país en conjunto con autoridades del Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte para conocer las condiciones de seguridad de los puestos, pero también la situación de los servicios de salud para el personal y las condiciones laborales en general.

Abad informó que el próximo 25 de mayo se volverán a reunir para saber cuál es la evaluación de la recorrida y qué mejoras se pueden implementar.

Los vecinos que viven a menos de 10 kilómetros del peaje deberán pagar una tarifa reducida.

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