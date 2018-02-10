Hombre mató a su esposa de tres disparos en una calle de Fraile Muerto
CERRO LARGO
La mujer llevaba siete días distanciada de su pareja. Policía investiga el hecho.
Un hacendado de Cerro Largo mató a su esposa en una calle de Fraile Muerto aproximadamente a las 21:00 horas, informó a El País una fuente policial cercana al caso.
La víctima, una mujer de 29 años, llevaba siete días distanciada de su pareja, un hombre de 41.
El hacendado, que trabajaba en la zona de Tupambaé, la asesinó de tres disparos a media cuadra de donde vivía la víctima.
El hombre llamó a su hermano y le contó lo sucedido y con él se presentó en la Seccional Octava de Tupambaé, a 20 kilómetros del lugar del homicidio.
En el lugar trabajó el fiscal letrado, personal de la seccional sexta, la Policía Científica y personal del Grupo de Respuesta Táctica (GTR).
Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
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