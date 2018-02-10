Hombre mató a su esposa de tres disparos en una calle de Fraile Muerto

CERRO LARGO

La mujer llevaba siete días distanciada de su pareja. Policía investiga el hecho.

NÉSTOR ARAÚJO CERRO LARGO

Un hacendado de Cerro Largo mató a su esposa en una calle de Fraile Muerto aproximadamente a las 21:00 horas, informó a El País una fuente policial cercana al caso.

La víctima, una mujer de 29 años, llevaba siete días distanciada de su pareja, un hombre de 41.

El hacendado, que trabajaba en la zona de Tupambaé, la asesinó de tres disparos a media cuadra de donde vivía la víctima.

El hombre llamó a su hermano y le contó lo sucedido y con él se presentó en la Seccional Octava de Tupambaé, a 20 kilómetros del lugar del homicidio.

En el lugar trabajó el fiscal letrado, personal de la seccional sexta, la Policía Científica y personal del Grupo de Respuesta Táctica (GTR).

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:

Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141

El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados. Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.

