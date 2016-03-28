Gobierno resolvió que en un mes los taxis eliminarán el uso del efectivo

El presidente Tabaré Vázquez volvió hoy a encabezar una reunión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva. El gobierno estima que en un mes se logre quitar el dinero en efectivo de los taxis y las estaciones de servicio, como parte de la estrategia para aumentar la seguridad pública.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, hablaron el director de la OPP, Álvaro Garcia, y el ministro de Economía, Danilo Astori.

Astori informó que durante el Consejo de Ministros "se decidió" poner en práctica una medida para "mejorar las herramientas que se tienen, para mejorar las condiciones de seguridad pública".

El ministro dijo que lo que decidieron es algo que “se integra al enfoque integral con el que tratamos el tema en Uruguay”, que incluye la prevención, la represión y la recuperación “de quienes han incurrido en conductas desviadas”.

En lo que respecta a lo preventivo, Astori señaló la decisión del gobierno de la “eliminación del uso de dinero en efectivo en el pago a taxistas y estaciones de servicio”.

"Tenemos un instrumento en vigencia que es muy importante y ha generado una tendencia en este sentido, que es la ley de inclusión financiera", añadió Astori.

El jerarca dijo que gracias a esta ley "y a las medidas de inclusión que se vinieron tomando posteriormente tenemos la posibilidad de implementar en un lapso corto" el retiro del efectivo de los taxis y estaciones.

"En un mes estimamos que va a estar absolutamente en funcionamiento esta decisión, en aplicación, aunque debo reconocer que buena parte de destinatarios de esta medida ya la tienen en práctica", dijo.

Astori precisó que la ley de inclusión financiera prevé que a partir del mes de octubre los accesos a los medios electrónicos serán gratuitos para toda la población pero que se estudiará adelantar esa medida: “Veremos cómo podemos hacerlo porque estamos convencidos que la puesta en práctica de esta medida contribuirá a la labor de prevención que necesita toda política”, dijo.

El ministro dijo que en el encuentro de esta mañana no se habló de sumar incentivos a los usuarios, más allá de los que ya se aplican con la ley de inclusión financiera.

García destacó las manifestaciones públicas que hubo por parte de algunos integrantes de la oposición en el último tiempo sobre convivencia pacífica y dijo que por ejemplo, uno de los planteos del senador Pablo Mieres, está en línea con los del gobierno.

Dijo que el planteo de Mieres sobre dialogar de medidas de seguridad pública, fue "de recibo".



Sobre Ancap y la inflación.

Astori fue consultado sobre si en el encuentro se trató el tema de Ancap, y dijo que no. Pero que en cuanto a los números de la empresa para este año, “nosotros pensamos en mejorarlos”.

“Yo no les puedo asegurar el signo que tendrán esos resultados, si serán positivos o negativos, porque el año está recién comenzando. Pero lo que sí queremos todos y tenemos derecho a aspirara a los mismo, porque estamos trabajando intensamente para lograrlo, es una mejora de los números respecto al pasado”, dijo.

El ministro también habló de inflación: dijo que el gobierno la "combate sin tregua" y destacó que tienen "cautela con el manejo del gasto y estimulan la actividad para generar mayores ingresos para el país".

Astori señaló que también se trabaja para "defender a los consumidores de los abusos de poderes del mercado" y dijo que el Ministerio de Economía "intensificó la acción del Área de Defensa al Consumidor y Área de Defensa a la Competencia".

Y sostuvo que se debe continuar aplicando medidas como la contracción monetaria:el Banco Central "anunció encajes bancarios en moneda nacional y dólares", dijo.

Diálogo social.

El presidente Tabaré Vázquez encabezará el segundo foro del Diálogo Social - Uruguay hacia el Futuro, que es sobre protección social, informó García.

El jerarca también anunció que en próximos días comenzará el Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista, comprometido en la campaña electoral. En otro orden, adelantó que junto al Banco Mundial se analizará el gobierno corporativo de las empresas públicas.

En esta oportunidad, además de Vázquez, participarán representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo y trabajadores.



Astori en Consejo de Ministros. Foto: captura

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