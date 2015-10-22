Fraccionan y crean asentamientos junto a las vías en predios de AFE

Aprovechando que AFE es un organismo en situación crítica que carece de inspectores que fiscalicen sus predios, ocupantes ilegales fomentaron dos asentamientos irregulares en Cardona y Toledo. A un tercero, ubicado en Sauce, se sumaron varias casas en los últimos seis meses.

El Directorio de AFE analizó ayer el problema de la ocupación ilegal de tierras cercanas a las vías férreas y resolvió ordenar inspecciones de las Gerencias de Infraestructura y de Inmuebles para determinar si los fraccionamientos irregulares en ciernes se encuentran cerca de los trazados de las mismas. En Toledo, localidad ubicada en el departamento de Canelones, ocupantes ilegales delimitaron con piolas varios terrenos dentro de la franja que le corresponde a AFE para realizar una inminente toma de posesión de los mismos.

Este es el método "tradicional" de crear una asentamiento. Luego mediante el "boca a boca" en un barrio, los vecinos necesitados de viviendas se desplazan a las zonas delimitadas y compran los "derechos" de los lotes entre $ 10.000 y $ 30.000 según las dimensiones de predios. Otros ni siquiera pagan esas cifras y toman posesión levantando un rancho.

Un documento, presentado ayer en el Directorio de AFE por el director Alfonso Lereté señala que el problema no es nuevo: "En los últimos tiempos desde AFE se denunció el surgimiento a la vera del trazado ferroviario de nuevos asentamientos irregulares". Lereté dijo que la falta de personal del organismo dificulta detectar estos fenómenos.

El informe relevó las siguientes localidades:

Sauce. "Según se puede observar en las fotografías que adjuntamos al siguiente informe, en la ciudad de Sauce (en la periferia) resurgió un asentamiento que tiene algunos años en la zona. En total existen unas 15 construcciones, cinco son de material y madera, las restantes de madera y chapa. Las primeras se construyeron hace diez años, mientras que en los últimos meses se levantaron las más precarias, de costaneros y chapa; la distancia que separa el asentamiento de la vía no supera los 5 metros".

Toledo:"Próximo al cruce de vía con Ruta 6, en una extensa franja de terreno a la vera del trazado ferroviario, y próximo a una calle jurisdicción municipal, comenzó a marcarse una vivienda precaria que daría inicio a un asentamiento".

Cardona y F. Sánchez: "Información fragmentaria da cuenta que a la salida de ambas ciudades de Soriano y Colonia —por la vía que lleva a Ismael Cortinas (Flores)— en esta semana se inició un proceso de asentamiento irregular con pequeñas estructuras precarias".

AFE inició acciones contra ocupantes ilegales en predios de Bella Unión y hay demandas en proceso de ejecución en Salto, Montevideo y Río Negro.

Lereté dijo que se necesita un sistema de alerta que involucre al gobierno, intendencias y municipales para evitar que el asentamiento irregular se consolide como tal.

Asentamiento incipiente.

A fines de julio pasado, un grupo de familias demarcó un predio ubicado frente al Parque Guaraní de Montevideo utilizando piolas de colores y restos de autos robados. Ante denuncias de vecinos, el juez Roberto Timbal indagó a varios de los ocupantes. Estos desistieron. Otros tomaron su lugar.

Sauce: un asentamiento crece día a día. Aprovechando inacción de AFE se levantan viviendas.

Directorio del organismo analizó las ocupacionesy ordenó inspecciones