España: histórico paro y marcha de mujeres

De todas las marchas realizadas ayer jueves por el Día Internacional de la Mujer, las de España fueron las más impresionantes. La jornada en ese país fue considera histórica, ya que coincidió con la primera huelga general feminista. Casi 6 millones de mujeres salieron a las calles de ciudades españolas.

"Paramos para cambiarlo todo", "Si las mujeres paramos, se para el mundo" o "Vivas, libres y unidas por la igualad", fueron los lemas elegidos para unas protestas organizadas por la plataforma 8M en las que el ambiente reivindicativo se mezcló con el festivo.

En Madrid, el recorrido estaba abarrotado una hora antes del inicio y la cabecera de la manifestación se tuvo que adelantar 500 metros para evitar el colapso. El transporte público dejó de parar en algunas estaciones y buena parte de los asistentes, 170.000 según fuentes del Gobierno autonómico, no pudieron ni siquiera llegar al recorrido previsto.

En Barcelona también se adelantó el comienzo de la manifestación por el desbordamiento de las previsiones en lo que fue, según los organizadores, una de las mayores manifestaciones en los últimos años en la ciudad.

En la capital catalana, la policía municipal cifró en 200.000 los manifestantes, que a gritos de "viva la lucha feminista" colmaron la amplia avenida del paseo de Gracia.

Imágenes similares se vieron en el resto de las principales ciudades españolas a lo largo de todo el día.

"Huelga japonesa".

Antes de las movilizaciones con las que se cerró la jornada, en torno a 5,9 millones de personas, en su mayoría mujeres, pararon en sus centros de trabajo en señal de protesta, bien secundando la huelga de 24 horas convocada por sindicatos minoritarios como CGT o CNT, u optando por paros parciales de dos horas, propuestos por los sindicatos mayoritarios.

En las ventanas de los edificios se vieron delantales colgando como símbolo, entre otras reivindicaciones, del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en los hogares.

El paro llegó a lugares emblemáticos como el Teatro Real de Madrid, donde la falta de personal técnico impidió representar la ópera Aída en el escenario y se optó por una versión concierto.

En España, uno de los datos más repetidos es que las mujeres cobran un 14,2% menos que los hombres, una brecha no obstante inferior a la media de la UE (16,2%), según datos de la agencia europea Eurostat. O la diferencia en la tasa de ocupación, que es del 65% para las mujeres con hijos, 21 puntos menos que para los hombres, según datos oficiales.

"La jornada de hoy sirve para impulsar un debate y para concienciar a todos", dijo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en un acto de su Partido Popular (PP) en Valencia.

La jornada estuvo precedida de una polémica interna en el PP. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la presidenta de la región de Madrid, Cristina Cifuentes, dijeron que harían este jueves una "huelga a la japonesa", consistente en trabajar más. Rajoy las desautorizó diciendo que no se reconoce en esa iniciativa.

Marchas globales.

Las movilizaciones fueron mundiales, con numerosos actos, paros y marchas, y en Twitter la etiqueta îDíaDeLaMujer en varios idiomas, era tendencia.

El New York Times reparó una injusticia al publicar la necrología de 15 mujeres famosas sobre las cuales no difundió nada cuando su muerte. La novelista británica Charlotte Brontë (1855), la poeta estadounidense Sylvia Plath (1963) o la fotógrafa Diane Arbus (1971) hacen parte de las famosas olvidadas por el diario.

"Desde 1851, las necrologías del New York Times son dominadas por los hombres blancos. Hoy agregamos las historias de 15 mujeres notables", indicó el diario.

Las polacas manifestaron en 40 ciudades del país. "El tema del aborto se impone hoy", declaró Marta Lempart, militante feminista. El parlamento, dominado por la derecha, trabaja actualmente en un proyecto de ley que, si se adopta, no autorizará el aborto sino en caso de riesgo por la vida o la salud de la madre y embarazo por violación o incesto.

Unas 300 mujeres participaron en una carrera de 900 metros en una avenida de Mosul, la segunda ciudad de Irak, recuperada en julio tras estar en manos de los yihadistas del Estado Islámico.

"El combate de las mujeres por la igualdad de derechos continúa", afirmó en un video la canciller alemana Angela Merkel, que consideró que aún queda mucho por hacer "para que las mujeres tengan los mismos derechos, y también nuevas tareas para los hombres".

El Museo egipcio de El Cairo expone de manera excepcional tres tesoros que ilustran el papel de las mujeres en el antiguo Egipto. Una de estas obras es un busto de Nefertiti, reina de legendaria belleza que ejerció un papel político y religioso fundamental hace más de 3.300 años junto a su esposo el faraón Akenatón.

Una réplica de la "Fearless girl" —la célebre "niña sin miedo" que se enfrenta al toro de Wall Street en Nueva York, fue develada frente al parlamento noruego en Oslo.

El diario francés Libération se vendió el jueves 25% más caro a los hombres que a las mujeres, para simbolizar la desigualdad salarial entre los sexos.

Renunció un fiscal por comentario machista

Daniel Zornitta, un fiscal de la provincia argentina de Río Negro, presentó su renuncia después de haber deseado a través de las redes sociales que ayer jueves, en el Día Internacional de la Mujer, las mujeres podrían "dedicarse a limpiar, cocinar y planchar".

"Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar!. Todo el día tienen", escribió el miércoles Zornitta en Facebook. Estas afirmaciones del fiscal, que se desempeña en la ciudad de Choele Choel, generaron una gran polémica y fuerte repudio por parte de distintos sectores, incluido el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

Una vez que la publicación de Zornitta comenzó a dar vueltas por internet y los medios locales, el propio gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, no tardó en pedir su renuncia. Ayer el fiscal anunció su renuncia "para evitar situaciones difíciles", según dijo.

Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA: "Se avanza, pero no lo suficiente"

Fatma Samoura es la secretaria general de la FIFA, el segundo cargo más importante en la estructura de la organización del fútbol a nivel global. Ayer jueves Samoura participó del sorteo del Mundial Sub-20 femenino de Francia-2018.

—El Día Internacional de la Mujer es una fecha simbólica para hacer un balance del estado del fútbol femenino en el mundo. ¿A su entender es satisfactorio?

—No se podía encontrar mejor símbolo para un sorteo el 8 de marzo, que una secretaria general de la FIFA mujer, una alcaldesa de la ciudad del sorteo mujer (Nathalie Appéré, alcaldesa de Rennes), y una vicepresidenta de la federación francesa mujer (Brigitte Henriques). Es una señal fuerte, que también dio el presidente de la FIFA (Gianni Infantino) en mayo de 2016 en México al nombrarme en ese puesto. Eso permite ver que, en un mundo donde la diversidad es una imperiosa necesidad, el fútbol no está varado. Tenemos la posibilidad ahora de ayudar a muchas más mujeres jóvenes que quieren hacer del fútbol una vocación. El objetivo de la FIFA es alcanzar las 60 millones de licencias entre las mujeres, lo que equivale a doblar la cifra actual, de aquí a 2026.

—Usted es la número dos de la FIFA, la presidenta de la Liga Francesa de Fútbol Profesional es también una mujer. ¿La diversidad está en marcha también para los más altos puestos?

—Se avanza, pero no lo suficiente. En la FIFA, estamos en camino de concretar esta feminización del fútbol. De las 653 personas que trabajan en nuestra administración, un 48% son mujeres. Lo ideal sería estar al 50% de aquí al Mundial absoluto femenino de Francia-2019".

—La alemana Bibiana Steinhaus se convirtió en septiembre en la primera mujer de la historia en dirigir un partido de primera división masculina en Europa. ¿Podría verse algo parecido un día en un Mundial masculino?

—Pienso que es la vía a seguir. Lo vimos en el Mundial Sub-17 masculino, en India, con ocho asistentes y árbitros en el terreno (en ese mundial una de las árbitros fue la uruguaya Claudia Umpiérrez). La idea con la nueva estrategia que está produciéndose es tener más igualdad, no solo en el plano puramente deportivo, con chicas que juegan al fútbol, sino también en el puramente técnico. No veo por qué no habría una mujer arbitrando una competición de alto nivel este año en Rusia, o tal vez en 2022 en Catar.

—Justamente, ¿cómo hacer las competiciones femeninas tan beneficiosas económicamente como las masculinas?

—La idea para las competiciones femeninas, es atraer muchos más patrocinadores, hacer que el Mundial femenino pueda financiarse solo, y que podamos obtener ingresos tanto a nivel de derechos de televisión como de comercialización.