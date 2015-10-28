En el Penal de Libertad hay 400 reclusos primarios

Cerca de 400 presos, de los 1.300 que están en el Penal de Libertad, son primarios y algunos de ellos cometieron delitos leves. Sin embargo, se encuentran alojados en un establecimiento cerrado de máxima seguridad cuyas condiciones de alojamiento son extremadamente duras en comparación con otras cárceles del país.

Estos datos surgen de un informe del Mecanismo de Prevención contra la Tortura (MPT) de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

En una visita realizada el 29 de mayo de este año, se constató que en el Penal de Libertad, se encontraban alojados 1.326 internos, de los cuales, 379 eran primarios y 224 están sancionados. El informe también destaca que para custodiar a esos presos había 313 policías y 20 operadores penitenciarios.

El informe señaló que las autoridades del Penal de Libertad trasmitieron que, desde hace un tiempo, desde la Unidad de Ingreso Diagnóstico y Derivación se remiten personas sin antecedentes procesadas, en algunos casos, por delitos menores.

"De distintas fuentes de información, y acorde a la evaluación realizada en la unidad, surge que la gran mayoría de estos internos debería estar en otro establecimiento donde cuenten con mayores posibilidades de rehabilitación", expresó el documento.

Los técnicos constataron que faltan guardias en el penal maragato.

Señalan que, en una visita realizada el 30 de julio pasado, 794 privados de libertad eran custodiados solo por 14 funcionarios.

"Según las autoridades del Penal de Libertad, desde el año 2013 a la fecha la fuerza efectiva disminuyó en 83 guardias", dice el informe.

Hay un clima tenso en las cárceles al quedar muchas libertades sin resolución. Foto: F. Flores

Algunos presos fueron derivados por cometer delitos leves