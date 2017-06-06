El fin de semana comenzaron a buscar petróleo

En una primera etapa perforan hasta 100 m. en Paysandú.

La empresa Petrel Energy, accionista mayoritaria de Schuepbach, informó ayer que durante el fin de semana comenzó a realizar perforación en la zona de Cerro Padilla, en el este del departamento de Paysandú, para determinar si hay allí yacimientos convencionales de petróleo o gas natural. En esta primera etapa se perforará hasta unos 100 metros a un costo que la empresa sostiene que es bajo.

El presidente de la empresa, David Casey, dijo que "no es un pequeño esfuerzo montar un programa de varios pozos en un país nuevo y el esfuerzo de nuestros trabajadores, contratistas, las autoridades de gobierno y Ancap ha sido destacable (...) A Petrel le gustaría ver esto como otro paso significativo para Uruguay en el camino a la potencial autosuficiencia energética y a transformarse en un posible exportador en algún momento del futuro", agregó. Las investigaciones apuntan a "proveer nuevo conocimiento de la geología regional de esta, en gran medida, desconocida subcuenca de la Cuenca del Paraná", señaló.

Los trabajos buscarán confirmar la madurez de la roca en la zona, su calidad y extensión. También habrá exploraciones en Tacuarembó y Salto.

El municipio de Tambores, donde se encuentra Cerro Padilla, decidió pedir a las autoridades de gobierno mayor información sobre los trabajos de Petrel y reclamó que se tomen en cuenta sus competencias. La zona de Cerro Padilla, es ganadera y poco poblada.

Exploración. Petrel explorará cuatro semanas de Cerro Padilla. Foto: petrelenergy.com

EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS