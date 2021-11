UTU: crece la tensión por la oferta educativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Noviembre comenzó con la ocupación de la sede central de la UTU, el anuncio de paros regionales y la conflictividad laboral parece ir en ascenso conforme pasan los días. Porque este mes se define el planillado escolar, como le llaman a la propuesta de oferta educativa en la que se define la cantidad de grupos (y como consecuencia el número de horas docentes) que habrá en el próximo año lectivo.

Según el sindicato de trabajadores de UTU (Afutu), los informes preliminares refieren a un “recorte peor del esperado”. Según las autoridades, “no habrá cierre de grupos, sino una readecuación”.



Entre muchos de los docentes de UTU el fin de semana fue de mensajes por redes sociales y grupos de WhatsApp. Uno de los audios que circuló entre el colectivo de trabajadores, al que tuvo acceso El País, decía: “Lo que está sucediendo es escandaloso, la reducción de grupos a nivel país es brutal (...) La cantidad de horas que se van a perder en el ámbito educativo es escandalosa de verdad (...) La movida va a ser grande y espero que todos estén dispuestos a participar”.

Esto surge luego de que en el Instituto Tecnológico Superior (ITS) los trabajadores se enteraran de que estaba previsto el cierre de 62 grupos, aunque 38 de ellos podrían reabrirse dependiendo de las inscripciones contabilizadas en febrero. Esa cantidad de grupos equivale a unas 3.977 horas docentes.



Pero el enojo de los sindicalistas no acaba ahí. Daniel Devitta, secretario de asuntos laborales de Afutu, señaló que “en Canelones habría unos 40 grupos menos, y eso que las direcciones de los centros educativos ya enviaron una propuesta austera en la que se les pedía que no aumentaran el presupuesto en horas respecto a 2021”.

A su vez, la tabla de datos que maneja Afutu indica que en el Instituto Superior de Brazo Oriental se cerrarían 14 grupos equivalentes a 1.512 horas de docencia. Para ello “nunca se consultó a los colectivos docentes ni a las Asambleas Técnico Docentes como lo pide el artículo 70 de la ley de Educación, ni siquiera para el cierre de los Centros Educativos Comunitarios cuyos estudiantes pasarán a Formación Profesional Básica (FPB)”, dijo la presidenta del sindicato, Mabel Mallo.

Las autoridades de UTU prefirieron no salir al cruce porque “recién está empezando el planillado y no hay nada definido”. Aseguran que “no habrá cierre de grupos”, pero sí habrá cambios según la matriculación. En el último año, por ejemplo, la inscripción a UTU cayó en unos 4.000 estudiantes.



La subdirectora general de UTU, Laura Otamendi, explicó a El País que “si están los alumnos, los grupos abren. El problema es que a veces a esta altura del año quedan clases conformadas por cuatro o cinco estudiantes y no completan el tamaño de un grupo entero”.

En estos casos, los “grupos inciertos” se revisan en febrero (técnicamente se dicen que están en “amarillo”, en referencia a que no cerraron, pero tampoco está asegurada su continuidad).

Otamendi insiste con que “no es un recorte” cuando “hay menos alumnos”. Tampoco lo es, según ella, el cambio en los Centros Educativos Comunitarios en los que “se propondrá una variante del FPB y a los docentes se les buscará otra opción de acuerdo a su escalafón”.

Mientras, el sindicato mantiene una medida de paros regionales en cada zona en que se va discutiendo el planillado. Ayer hubo paro en Maldonado, hoy hay en Rocha y mañana habrá en Montevideo.



El paro en la capital coincide con una reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo, UTU y el sindicato. Ayer hubo una bipartita entre la ANEP y la coordinadora de sindicatos de la enseñanza. Y el jueves habrá otra entre Afutu y las autoridades de UTU.



Según el sindicalista Devitta, uno de los objetivos de Afutu para estas reuniones es la “postergación por un año de la reforma anunciada para el FPB”. Las autoridades pretender modificar esa propuesta educativa en 2022 y los sindicatos quieren “tiempo para discutir”.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa había dicho sobre el FPB que “parece relevante mantener esta oferta y atender las preferencias de las familias que manifiestan interés en que sus hijos asistan” a ella. Las autoridades, por su parte, quieren mantenerla, pero “hacerla más atractiva”.