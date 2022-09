Robert Silva dice que nuevo plan comienza en 2023 porque "la educación no puede esperar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, detalló este jueves cómo se estructura el nuevo Plan de educación básica integrada (EBI), cuya principal innovación será el cambio de ciclo básico de Educación Secundaria por 7°, 8° y 9° grado de un sistema continuo.

Consultado por la preocupación expresada por el senador frenteamplista José Carlos Mahía, quien se preguntó si no es prematuro comenzar en 2023 con el plan definitivo, Silva respondió: "Creemos que tenemos que empezar porque la educación no puede esperar", y agregó que no dista de la reforma que hubo en Secundaria y UTU en 2006.



En diálogo con la prensa, Silva resaltó que este plan no es improvisado, sino que "es un proceso continuo" que comenzó en agosto de 2020.



"Primero se aprobó un marco curricular nacional, comprensivo de todos los niveles educativos que establece competencias generales y perfil de egreso. Luego progresiones de aprendizaje y ahora es la aprobación preliminar. Por primera vez el país va a tener un plan de educación básica integrada. Desde educación inicial hasta lo que se conoce como ciclo básico de secundaria", resaltó.

Un plan de continuidad

Silva destacó que la principal diferencia en el EBI es la existencia de tres componentes que dan continuidad al plan educativo desde la educación inicial hasta lo que ahora conocemos como 3° de educación secundaria o UTU.



Estos tres componentes son los aprendizajes fundamentales, un componente técnico-tecnológico y la autonomía curricular (talleres optativos donde el estudiante podrá elegir parte de su trayecto educativo).



"Se mantienen los años, cambia la forma de abordaje. Concibiendo al plan como algo que es único, con distintos niveles, efectiva centralidad en el aprendizaje del estudiante", remarcó el presidente de ANEP.

Nuevas asignaturas

El Plan de educación básica integrada se divide en tres ciclos. Cada ciclo, se subdivide en dos tramos. Así, esta integración comienza en enseñanza preescolar hasta noveno grado.



En el tercer ciclo, que corresponde al actual ciclo básico de educación secundaria, se incorporan nuevas asignaturas, "con desarrollo previo en los seis grados de educación primaria". Un ejemplo es la materia Ciencias de la computación, con énfasis en competencias como la programación.

En 7° año habrá un "Espacio científico-matemático" que agrupará a matemática, ciencias del ambiente (biología) y geografía, con una carga de 12 horas. También contará con el "Espacio de la comunicación", que incluye idioma español e inglés, con 9 horas de clase.



Se agrega en el plan el "Espacio de desarrollo personal" con dos talleres optativos.

Horas, calificaciones y repetición

Horas de coordinación: Consultado por las horas docentes de coordinación, Robert Silva confirmó que "seguirán existiendo"; "Van a existir las salas docentes que ya existen tanto en secundaria como en UTU. Es un proceso que se implementará en 2023 y se irá desarrollando de forma sucesiva".



Horas de las asignaturas: Silva dijo, además, que en este nuevo plan se procuró que las asignaturas no pierdan horas, pero al conformarse en tramos, algunas cambian de año para ser dictadas.



Repetición: "No es que eliminemos la repetición, pero hay que acompañar el desarrollo cognitivo. Es lo que establece el acompañar desarrollo integral. Muchas veces consideramos a un joven en un año lectivo donde le puede haber pasado cosas y que quizás con acompañamiento puede lograr lo esperado en el año siguiente".



Sobre el sistema de calificaciones, Silva confirmó que todavía se revisará si habrá modificaciones al respecto y recordó que lo aprobado este miércoles es "una aprobación preliminar".

Más de 100 docentes están trabajando en los contenidos para poder presentarlos a finales de octubre.