Grupo de inspectores de Primaria se retiró de curso sobre reforma educativa

Un grupo de 30 inspectores de Primaria decidió abandonar el curso sobre la transformación educativa. A través de una carta que hicieron llegar los inspectores al Sindicato de Maestros de Montevideo (Ademu) solicitaron el respaldo para hacerse a un lado de esta formación en la etapa de tutorías.

"Ellos (los inspectores) tienen que ser tutores de los directores y solicitaron respaldo de Ademu Montevideo por no encontrarse capacitados, desde lo que obtuvieron del curso, para realizar tutorías con esa temática", explicó a El País Soledad Moraes, integrante de Ademu.



En la carta, a la que tuvo acceso El País, los inspectores sostienen que la capacitación, que comenzó en setiembre y tuvo siete encuentros virtuales, los dejó con "mucha confusión y escasa información porque los planes y programas aún no están prontos".



Además, resaltan que "no se profundizó en los documentos que hacen a esta reforma sino en cómo colaborar para la implementación y puesta en marcha". "Asumir tutorías de otros colegas requiere de una preparación y conocimiento profundo de esos documentos de la transformación curricular", agrega la nota enviada al sindicato.

Desde Ademu resaltaron que los inspectores solicitaron respaldo, pero agregaron: "No sabemos si existirá sanción o no, ni tampoco tenemos respuesta de parte de las autoridades respecto a esto".



Esta tarde el sindicato se reunirá con la directora general de ANEP, Graciela Fabeyro, para profundizar sobre esta y otras cuestiones.