Gritos de “carnero”, carteles insultantes y forcejeos: Da Silveira habló sobre ocupación del MEC

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, habló sobre los insultos, los forcejeos y los carteles que se dejaron en el marco de una ocupación de integrantes del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa) y del Centro de Estudiantes de CERP (CECA) en la sede del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que se llevó a cabo esta mañana en reclamo de mayores espacios de diálogo frente a la reforma educativa.

“A eso de las 7:30 horas, cando empiezan a entrar los funcionarios, llegó este grupo, irrumpió en la sala, ocupó la planta baja, intentó sacar a la calle a funcionarios que ya habían ingresado y que estaban trabajando, que se negaron”, relató el jerarca.



“(Intentaron) evitar que entraran funcionarios que estaban llegando. Ahí hubo algunas situaciones desagradables que afectaron bastante a algunos funcionarios, insultos, tratos de 'traidor', de 'carnero', algún forcejeo. Parte de los funcionarios pudieron entrar, luego ya no”, indicó, en diálogo con Subrayado (Canal 10).

“Esa situación se mantuvo hasta que llegó el Ministerio del Interior y se concretó a las 9:30 horas el desalojo”, señaló.



El ministro también dijo que "ellos exigieron un encuentro" y que "desde el ministerio no se asumió ningún compromiso (...") No hacemos encuentros arrancados en el marco de una medida de fuerza, no es así como se hacen las cosas", añadió.



En su cuenta de Twitter, Da Silveira compartió una foto de uno de los carteles que quedaron pegados en la sede del MEC. "Pablito nos clavó un clavito, para un título de cartoncito!!! Hacete uno de papelito y limpiate el...", expresa la pancarta.



“El Uruguay que no queremos. Más que nunca transformación educativa”, afirmó el ministro en la publicación.