Dos detenidos por crimen de Diana Gonnet regresan mañana ante juez

Un hombre de 30 años y otro de 31, ambos con antecedentes penales, son dos de los detenidos y son los principales sospechosos por la rapiña a la fábrica de pastas de Parque Rodó y el crimen de la docente. Mañana vuelven a declarar ante la Justicia.

En la mañana de hoy viernes, personal policial de la Zona I de investigaciones de Canelones allanó varios domicilios en Las Piedras. Varias personas fueron detenidas, entre ellas dos de los principales sospechosos del asesinato de Diana Gonnet, según confirmaron fuentes policiales a El País.

La Policía llegó a los ahora detenidos gracias a los datos proporcionados por la víctima del robo de una moto, que fue utilizada para asaltar la fábrica de pastas. Los sospechosos principales son dos hombres de 30 y 31 años con antecedentes penales, que mañana regresarán a declarar ante la Justicia, informaron a El País fuentes del caso.

Gonnet tenía 36 años y aunque era docente, trabajaba en una empresa de computación. Falleció a causa de un disparo cuando dos delincuentes ingresaron a robar una fábrica de pastas en el barrio Parque Rodó.

Los responsables de la rapiña y el crimen serían dos hombres que viven en Nuevo París, pero se trasladaron a Las Piedras al saber que eran buscados, según informó Montevideo Portal.

Docente: Gonnet llegó a Montevideo desde Fray Bentos y con su esposo compró un apartamento.

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