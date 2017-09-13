Diputados votó ley que establece el "Femicidio"

PASÓ AL SENADO

Diputados aprobó la modificación de los artículos 311 y 312 del Código Penal para castigar más severamente los actos de discriminación y "femicidio", una iniciativa del Poder Ejecutivo. El proyecto volvió al Senado, donde había sido aprobado en abril pasado, debido a una ligera modificación.

Plenario de Diputados. Foto: Ariel Colmegna

Los artículos del Código Penal señalados fijan las circunstancias agravantes especiales y muy especiales de un asesinato. El proyecto establece la sustitución del numeral 1 del artículo 311 del Código Penal, y establece como agravante cuando el asesinato "se cometiera en la persona del ascendiente o del descendiente legítimo o natural, del hermano legítimo o natural, del padre o del hijo adoptivo, del cónyuge o excónyuge, del concubino o concubina, del exconcubino o exconcubina, o cuando se cometiera por persona con quien la víctima tuviera o hubiera tenido una relación de afectividad e intimidad.

El artículo segundo del proyecto agrega numerales al artículo 312 del Código Penal, señalando como agravante muy especial cuando la muerte se produzca "como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad". Y establece la nueva categoría de femicidio, cuando se cometa "contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal".

Además, el nuevo artículo señala que sin perjuicio de otras manifestaciones, el Código considerará que existieron motivos de odio, desprecio o menosprecio, cuando a la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima.

También se considerará que existe la misma situación si la víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad, o en caso de que previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual. El diputado blanco Rodrigo Goñi votó en contra de la iniciativa por entender que no contribuirá a bajar los femicidios.

El Senado dará rápida sanción a la iniciativa del Poder Ejecutivo.