Detienen a sospechoso de matar a joven de 16 años

Salió en defensa de su madre asaltada en un almacén.

Personal de la Brigada de Homicidios detuvo en las últimas horas a un joven de 21 años, sospechoso de haber participado en la rapiña al almacén de Las Piedras donde un adolescente, hijo de la comerciante que atendía el negocio, murió al salir en su defensa y recibir un disparo.

El joven de 21 años, del cual no se divulgaron sus datos filiatorios, fue detenido en el marco de una serie de allanamientos realizados en un asentamiento de Las Piedras.

Agustín Iturrios, de 16 años, falleció en la noche del lunes al tratar de evitar que su madre fuera víctima del robo.

La almacenera, de 53 años, estaba en el comercio familiar cuando dos desconocidos con sus rostros cubiertos con cascos de motos y portando armas ingresaron a robarla.

Los delincuentes exigieron dinero y cigarrillos. Mientras la mujer colocaba los cartones de tabaco en una mochila, su hijo se trabó en lucha con los rapiñeros, recibiendo un impacto de bala en la zona izquierda del cuello. El menor fue trasladado por su padre hasta el hospital de Las Piedras, falleciendo allí más tarde.

Los allanamientos que permitieron el arresto del sospechoso, fueron practicados en el asentamiento Corfrisa.

El detenido fue conducido a declarar ante el juez letrado de 2° Turno de Las Piedras quien resolverá al respecto.

La muerte del adolescente causó hondo dolor en el vecindario del almacén, situado en la calle Banda Oriental casi Democracia.

Agustín hacía un tiempo había decidido abandonar los estudios en Secundaria y ayudar en el almacén de sus padres, según contaron sus familiares. Pensaba inscribirse en la UTU y estudiar informática. Su hermano Sebastián lo recordó como “una persona alegre”.



Un operativo policial en Cerro Norte culminó ayer con un joven de 19 años muerto y un adolescente detenido.

Según informó Telenoche, el operativo de la Unidad de Hechos Complejos se desplegó para detener a un “peligroso delincuente”. Se trata de un narcotraficante requerido, que permanece prófugo.

Cuando los efectivos llegaron a la esquina de Porto Alegre y Pasaje 104, en horas de la mañana, fueron recibidos con disparos de armas de fuego. En ese momento se desató un intenso tiroteo en el que falleció el adolescente de 19 años. El menor de edad que fue detenido quedó a disposición judicial.

En horas de la tarde, la Policía volvió en busca de un hombre que amenazó de muerte a un efectivo policial. Tras varias horas de búsquedas y allanamientos, se retiraron.



El almacén que fue asaltado el lunes, Foto: Captura Street View

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