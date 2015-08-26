Cinco detenidos tras saqueo y destrozo de un supermercado

Un grupo de unas 20 personas destrozó y saqueó anoche un supermercado ubicado en la zona de Malvín Norte, en Hipólito Yrigoyen e Iguá. Se llevaron varios productos y dos cajas registradoras.

Anoche un grupo de personas destrozó y saqueó un supermercado de Malvín Norte, cuando ya estaba cerrado, por lo que no había clientes ni personal en el lugar.

Según confirmó Jefatura de Policía de Montevideo a El País, fue un grupo de aproximadamente unas 20 personas.

Los mismos llegaron ayer sobre las 22 horas y destrozaron los vidrios de las ventanas para poder ingresar al local.

Robaron varias botellas, teléfonos celulares y productos varios. Además, también se llevaron dos cajas registradoras.

La Policía logró detener a cinco personas.



Un grupo de personas saqueó y destrozó un supermercado en Malvín Norte.

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