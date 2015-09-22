Cada mes reinciden 210 ex presos; la mayoría son narcos y asaltantes

Las prisiones uruguayas son un camino de ida y vuelta; más que un camino, una autopista, si se toma en cuenta la velocidad a la que entran y salen los procesados.

El Ministerio del Interior, en el informe del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, divulgó ayer que en los primeros 7 meses del año fueron procesadas 8.014 personas.

De ellas, el 52,4% (esto es, 4.200 personas) fueron remitidas a prisión. Como el número de reclusos se ha mantenido prácticamente estable, en casi 10.000 personas, del informe se desprende que varios miles de presos quedaron en libertad. El Observatorio del Ministerio del Interior no reveló esas cifras.

Fuentes de esa secretaría de Estado, consultadas por El País, indicaron que en el correr de 2014 unos 5.000 reclusos egresaron de las prisiones.

Según datos recientes del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, un 50% de los presos liberados reincide, lo cual significa que, por mes, aproximadamente 210 ex presos vuelven a delinquir.

Un informe de la Pro Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia, al que tuvo acceso El País, revela que el 44% de los presos liberados correspondieron a libertades otorgadas por la Justicia.

Los tres tipos de libertades concedidas por la Suprema Corte son: la condicional (opera cuando la persona que recibe la sentencia de condena se encuentra en libertad); la provisional (puede ser decretada incluso el primer día de prisión para los procesados a penas de hasta 2 años de prisión) y las anticipadas (se requiere sentencia condenatoria y cumplimiento de la mitad de la pena).

El documento señala que las libertades condicionales otorgadas en 2014 fueron 1.449; las libertades anticipadas 728 y las libertades provisionales, 23.

La Suprema Corte, además, libera "por gracia" a unos 200 procesados en su visita anual de cárceles.

Narcos.

Las estadísticas del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior muestran que en Montevideo aumentaron un 78,7% (327) los procesamientos por drogas entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año, en comparación con igual período de 2014 (183).

En tanto, los procesamientos por hurtos en Montevideo también se incrementaron en 7,8% en el mismo período. Pasaron de 846 en los primeros siete meses de 2014 a 912 en 2015.

Las rapiñas en la capital tuvieron un comportamiento similar. En este caso el aumento fue de un 12,1%. Es decir, en siete meses de 2014 fueron procesados 339 y en el mismo período de este año, 280.

En el capítulo referido a los procesamientos por homicidio, el Ministerio del Interior informó que el 52,6% de los procesados por homicidio son jóvenes: con edades entre 18 y 27 años.

Reincidencia.

La tasa de reincidencia de ex presos se mantiene alta en Uruguay.

El ministro Bonomi señaló, el 20 de abril de este año, que la reincidencia había caido de un 70% cuando asumió en 2010 a un 50%. En una entrevista concedida a cuatro estudiantes del Liceo N° 1 de Melo, Bonomi dijo que cuando asumió había un problema de hacinamiento crítico en el sistema carcelario.

"Eso era un problema porque la reincidencia de los presos uruguayos era de 71%; entonces las cárceles eran una escuela del delito. Hoy ha bajado al 50% y pretendemos que siga bajando más aún", dijo Bonomi.

El 2 de octubre del año pasado, el director de la Policía Nacional, Julio Guarteche, dio la alarma sobre la elevada reincidecia de los presos y afirmó que solicitó al Ministerio del Interior que se colocaran tobilleras en presos con beneficios de salidas transitorias para "saber dónde están".

En los primeros nueve meses de 2014, fueron liberados 3.000 reclusos por haber cumplido su pena. De esa cifra, 600 eran rapiñeros. En esos números no se incluyen las libertades otorgadas por la Suprema Corte de Justicia.

"Más de 600 rapiñeros fueron puestos en libertad, más de 3.000 personas fueron liberadas" y "es un volumen importante de gente que creemos que muchos de ellos están delinquiendo nuevamente (...) cerca de un 50%", dijo Guarteche a fines de 2014.

El lunes 7 de septiembre, una banda de cuatro asaltantes rapiñó el Molino Puritas. Luego de una rápida intervención, dos de ellos fueron capturados: "el Guido" y "el Richard".

"Guido" (50) tenía 15 antecedentes penales por copamientos y rapiñas. Estaba en libertad hacía dos años. "Richard" (35) había sido liberado 21 días antes del atraco. Sin embargo, reincidió tres semanas después de ser liberado por la Suprema Corte.

El director nacional de Policía dijo que la mayoría de los narcos y rapiñeros reinciden.

En siete meses aumentaron 78,7% procesamientos por tráfico de drogasEDUARDO BARRENECHE