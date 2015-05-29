Buscan a uno de los asaltantes del peaje

El Ministerio del Interior dio a conocer en las últimas horas la imagen e identidad de un individuo requerido por la justicia penal de Maldonado.

Fuentes del caso señalan que la persona requerida fue señalada como uno de los integrantes de la banda que asaltó el peaje Puesto Solís en la madrugada del 2 de mayo pasado.

El hombre fue identificado por el Ministerio del Interior como Javier Arambillete Romero, oriental, de 23 años, “requerido por la justicia de Maldonado por importante hecho que se investiga en ese departamento”.

“Toda información al respecto comunicarla al 0800 5000 o 911, bajo reserva de total anonimato”, señala el comunicado del ministerio.

Arambillete es de complexión delgada, mide 1,83 metros, tiene cutis blanco, cabellos castaños, ojos marrones y luce un tatuaje de estrella en su espalda.

“Es poseedor de varios antecedentes por delitos en contra de la propiedad”, afirma el comunicado.

Agrega que “el mismo es residente en la zona de Las Piedras, departamento de Canelones”.

En la madrugada del sábado 2 de mayo, cinco individuos asaltaron el peaje del Arroyo Solís y, a punta de revólver, se hicieron de la recaudación.

El hecho ocurrió sobre las 2:30 de esa madrugada, cuando los asaltantes llegaron al peaje, donde se encontraban dos cajeras, una supervisora y los funcionarios de la empresa de seguridad.

Con el rostro cubierto con pañuelos y con armas de fuego, redujeron al personal y exigieron el dinero.

Esa misma mañana, Policía Caminera confirmó que los delincuentes se habían llevado $ 1.000.000.

La banda utilizó un automóvil Renault Clio rojo, que había sido reportado como robado el 18 de abril en Montevideo.

Los asaltantes volvieron hacia Montevideo y pasando el puente sobre el arroyo Solís, ingresaron por una calle adyacente dejando el vehículo usado para el asalto con las luces encendidas y las puertas abiertas, en el kilómetro 80, cerca de Jaureguiberry.

Exactamente cuatro meses antes, el 2 de enero de este año, otros cuatro delincuentes habían asaltado el peaje de la ciudad de Pando, asalto que, a pesar de las investigaciones, no ha sido aclarado aún.



Javier Arambillete, sospechoso de integrar peligrosa banda delictiva. Foto: Unicom

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