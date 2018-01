El abogado de Balcedo se queja de show mediático

La audiencia judicial celebrada el pasado jueves 4 con el sindicalista argentino Marcelo Balcedo tuvo dos objetivos: por un lado establecer si existen los requisitos necesarios para una petición de extradición. Por otro, decidir si tanto el sindicalista y su esposa deben o no guardar en prisión el trámite de extradición.

"Entiendo que mi cliente puede esperar en arresto domiciliario mientras se tramita el pedido de extradición. Por lo menos la esposa. Hay tres niños en el medio que deben ser cuidados. Y hay elementos alternativos a la prisión como el arresto domiciliario con medios de control electrónicos. Mi clienta llegó dos horas después de haber comenzado el procedimiento. Ella fue avisada de lo que estaba pasando. No se fugó. Al contrario. Fue a su casa", dijo el abogado Pablo Correa

Desde la defensa del sindicalista detenido ahora en Montevideo se asegura que el mismo fue sometido a vigilancia desde el pasado martes 26 de diciembre y que además, una vez detenido, fue expuesto en una suerte de show mediático como sucede con los detenidos K en el vecino país.

"Mi cliente fue vigilado desde el pasado 26 de diciembre tal como trascendió en la audiencia donde fue definida la detención de nuestro cliente"; dijo el abogado Pablo Correa, asesor legal del sindicalista preso.

El penalista trazó un paralelismo entre la exhibición de los detenidos K por parte de las autoridades argentinas con lo ocurrido con su defendido. "A mí me llama la atención que haya fotos de mi cliente con los precintos tomadas tanto en su dormitorio como en otras partes de su casa", expresó Correa. "En Argentina hay efectivos de Prefectura y Gendarmería investigados por las imágenes de Amado Boudou descalzo y con los precintos puestos", recordó. "Boudou no es santo de mi devoción, ni me interesa. Lo que sucede es que existe el derecho a la privacidad y más cuando una persona es detenida. Eso es someter a una persona a un doble castigo. El encarcelamiento y además el castigo del escarnio público que, quizás, sea el peor de todos", dijo.

Estrategia.

El abogado recordó que su cliente quedó detenido por un plazo de treinta días lo que en los hechos hará que su permanencia en dependencias policiales se prolongue hasta el fin de la actual feria judicial mayor. Este período coincide con el tiempo de treinta días que tiene la justicia argentina para presentar el pedido de extradición. Esto lo establece el tratado firmado en 1996 entre ambos países.

Correa dijo que será su cliente quien, en definitiva, pueda decidir o no aceptar ser extraditado al vecino país. "En la próxima semana nos reuniremos con él para definir la estrategia a seguir en este caso y también con los colegas argentinos que lo representan en el vecino país", expresó. "Nuestro cliente es muy formado. Tiene un título de ingeniero y postgrados en Harvard. Él decidirá qué es lo que más le conviene a sus intereses. No es un hombre al que se le impongan las cosas", agregó.

Correa sostuvo que su cliente dijo en la audiencia que el dinero hallado en una caja fuerte fue el resultado de traer desde su país en los más de cien viajes que realizó en los últimos once años. "Él hace once años que vive acá en Uruguay. Es sacar la cuenta con sumas en cada oportunidad que no superaron los diez mil dólares", añadió.

Asimismo, según informó el sitio web de Telenoche, el abogado Juan Fagúndez que también asesora a Balcedo estudia denunciar irregularidades en el proceso judicial.

Según esa información difundida por el medio la fiscal que intervino podría estar inhabilitada de actuar porque no es una fiscal penal. "Estamos estudiando la intervención del Ministerio Público, porque la fiscal no está avocada a la materia penal", agregó.