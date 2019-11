Cooper Tire Anuncia Planes para Adquirir el 100 Por Ciento del JV/Inversión Conjunta de Planta en México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El día de hoy, Cooper Tire & Rubber Company (NYSE: CTB) anunció sus planes de aumentar su participación en el JV/inversión conjunta en la planta manufacturera de neumáticos, Corporación de Occidente, S.A. de C.V. (COOCSA), del 58 por ciento al 100 por ciento. Cooper y Trabajadores Democráticos de Occidente S.C. de R.L. de C.V. (TRADOC), quienes poseen el 42 por ciento de la inversión conjunta, han celebrado un contrato definitivo que establece los términos conforme a los cuales Cooper adquirirá la participación de TRADOC en COOCSA. El día de hoy la mayoría de los socios de TRADOC votaron a favor del acuerdo.



Sujeto a la aprobación gubernamental y otras condiciones de cierre, se espera que la transacción concluya a inicios del 2020. Mientras tanto, las operaciones de la planta, en donde se fabrican neumáticos para vehículos de pasajeros y camiones ligeros, seguirán con normalidad. Desde 2008, Cooper y TRADOC han sido socios en la planta de inversión conjunta, la cual se encuentra ubicada cerca de Guadalajara.



“La propiedad total de COOCSA es importante dentro de nuestro plan estratégico de optimizar nuestra presencia manufacturera global con la producción competitiva en costos de neumáticos de calidad para satisfacer la demanda del mercado, en este caso en Latinoamérica, así como en Norteamérica”, así lo expresó el Presidente y Director General de Cooper, Brad Hughes. “Continuaremos realizando inversiones para modernizar la planta en el futuro ya que produce millones de neumáticos de alta calidad. Cooper agradece los esfuerzos de TRADOC, nuestro socio de inversión conjunta durante los últimos 11 años, y esperamos seguir trabajando con ellos y con todos aquellos en la planta en la búsqueda de lo que confiamos será un futuro exitoso en México”.



Declaraciones Prospectivas



Este comunicado contiene lo que la empresa considera “declaraciones prospectivas”, conforme dicho término se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, respecto a las proyecciones, expectativas o asuntos que la empresa prevé que ocurrirán con respecto al rendimiento futuro de las industrias en las que opera, las economías de EE. UU. y otros países, o el rendimiento de la empresa misma, las cuales implican incertidumbre y riesgo. Por lo general, aunque no siempre, dichas declaraciones prospectivas están precedidas por palabras como “prevé”, “espera”, “será”, “debería”, “considera”, “proyecta”, “pretende”, “planea”, “estima”, y otros términos similares que denotan una visión hacia el futuro y no son por sí mismas afirmaciones de datos históricos. Dichas declaraciones se realizan exclusivamente con base en las opiniones y percepciones actuales de la empresa respecto a eventos futuros, y no pueden existir garantías de que dichas declaraciones resultarán ciertas.



Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, declaraciones respecto a la adquisición planeada por parte de la empresa de la participación de TRADOC en COOCSA, el tiempo en que se espera se concluya la transacción, permisos y aprobaciones reglamentarias, las sinergias y los beneficios que se esperan obtener de la transacción, las inversiones planeadas de la empresa en COOCSA, así como las expectativas acerca de los planes comerciales futuros y el rendimiento y las oportunidades que se prevén. No hay garantía de que se consumará la posible transacción, y existen una serie de riesgos e incertidumbres que podrían ocasionar que los resultados reales difieran de manera sustancial de las declaraciones prospectivas que se realizan en el presente, incluyendo el tiempo que llevará consumar la posible transacción, la capacidad y el tiempo para obtener los permisos necesarios y las aprobaciones reglamentarias y para cumplir con otras condiciones de cierre, la capacidad de la empresa para financiar las inversiones planeadas en COOCSA, así como su capacidad para obtener los beneficios que se pretenden obtener de la posible transacción.



Además, es posible que los resultados reales difieran de manera sustancial de las proyecciones o expectativas debido a una variedad de factores, incluyendo, entre otros:



• volatilidad en los precios de la energía y las materias primas, incluyendo los del caucho, acero, productos derivados del petróleo y el gas natural o la falta de disponibilidad de dichas materias primas o fuentes de energía;

• la incapacidad de los proveedores de la empresa para suministrar los productos y servicios de manera puntual de acuerdo con las especificaciones del contrato;

• variaciones en los aranceles o acuerdos comerciales, o la imposición aranceles o restricciones comerciales nuevos o incrementados sobre los neumáticos, los materiales o el equipo de manufactura que emplea la empresa, incluyendo las variaciones en relación con los aranceles sobre los neumáticos, materias primas y el equipo de fabricación de neumáticos que se importa a EE. UU. desde China u otros países;

• cambios en las condiciones económicas y comerciales en el mundo, incluyendo los cambios relacionados con la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea;

• la incapacidad para obtener y mantener los incrementos de precios para compensar el aumento en los costos de producción, aranceles o materiales;

• el impacto de la legislación de reforma fiscal de reciente promulgación;

• una mayor actividad competitiva incluyendo acciones por parte de competidores más grandes y productores con menores costos;

• la incapacidad para alcanzar los niveles esperados de ventas;

• cambios en las relaciones con proveedores o clientes o canales de distribución de la empresa, incluyendo la amortización de cuentas por cobrar pendientes, o la pérdida de negocios específicos por motivos de competencia, crédito, liquidez, quiebra, reestructuración u otros;

• la incapacidad para desarrollar las tecnologías, los procesos o los productos necesarios para respaldar la demanda de los consumidores, o cambios en el comportamiento de los consumidores, incluyendo cambios en los canales de venta;

• los costos y el tiempo de las acciones de reestructuración y deterioros u otros cambios que se generen a partir de dichas acciones, incluyendo el posible resultado de la decisión recientemente anunciada de cesar la producción de neumáticos para vehículos ligeros en el Reino Unido, o de acontecimientos adversos en la industria, el mercado u otros;

• la consolidación u otras formas de cooperación por y entre los competidores o clientes de la empresa;

• la utilización de supuestos inexactos en el desarrollo del plan estratégico o los planes operativos de la empresa, o la incapacidad o falla para implementar dichos planes o para obtener los ahorros o beneficios previstos a partir de acciones estratégicas;

• riesgos en relación con inversiones y adquisiciones, incluyendo la incapacidad para integrarlos de forma exitosa en las operaciones o que sus financiamientos pudieran tener un impacto sobre la liquidez y los recursos de capital;

• el resultado final de los litigios contra la empresa, incluyendo reclamaciones de responsabilidad del producto, las cuales podrían resultar en la dedicación de tiempo y recursos sustanciales para la defensa, así como posibles daños materiales contra la empresa u otros resultados no favorables;

• una interrupción o falla de los sistemas de información tecnológica de la empresa, incluyendo aquellos relacionados con ciberseguridad, podrían afectar de manera adversa las operaciones comerciales y el rendimiento financiero de la empresa;

• iniciativas regulatorias y legislativas por parte del gobierno, incluyendo cuestiones ambientales, de atención médica, fiscales y de privacidad;

• volatilidad en los mercados financieros y de capital o cambios en los mercados de crédito y/o acceso a aquellos mercados;

• cambios en las tasas de interés o el tipo de cambio o en los indicadores que se utilizan para establecer dichas tasas;

• un cambio adverso en las calificaciones de crédito de la empresa, lo cual podría incrementar los costos de endeudamiento y/o dificultar el acceso a los mercados de crédito;

• incapacidad para implementar tecnologías de la información o sistemas relacionados, incluyendo la incapacidad por parte de la empresa para implementar de forma exitosa los sistemas de ERP;

• los riesgos asociados con la realización de negocios fuera de los EE. UU.;

• avances tecnológicos;

• la incapacidad para recuperar los costos para renovar los productos existentes o para desarrollar y probar nuevos productos o procesos;

• el impacto de los problemas en materia laboral, incluyendo interrupciones laborales en la empresa, sus inversiones conjuntas, o en uno o más de sus grandes clientes o proveedores;

• la incapacidad para atraer o conservar personal clave;

• cambios en el gasto por pensiones y/o financiamiento como resultado de la estrategia de pensiones de la empresa, el rendimiento de las inversiones de los activos del plan de pensiones de la empresa y los cambios en los supuestos relacionados con la tasa de descuento o el rendimiento esperado sobre los activos del plan, o cambios relacionados con la normatividad contable;

• cambios en la relación de la empresa con sus socios o proveedores de inversión conjunta, incluyendo cualquier cambio con respecto a la producción de productos TBR por parte de su antigua inversión conjunta con PCT;

• la capacidad para encontrar y desarrollar fuentes alternativas para los productos suministrados por PCT;

• una variedad de factores, incluyendo las condiciones del mercado, pueden afectar el monto real invertido en recompras de acciones; la capacidad de la empresa para consumar las recompras de acciones; los cambios en los resultados de operaciones, las condiciones financieras o las prioridades estratégicas de la empresa, pueden dar lugar a una modificación, suspensión o cancelación de las recompras de acciones, los cuales podrían ocurrir en cualquier momento;

• la incapacidad para proteger de forma adecuada los derechos de propiedad intelectual de la empresa; y

• la incapacidad para utilizar los activos por impuestos diferidos.



No es posible prever o identificar todos los factores anteriores. Cualquier declaración prospectiva en este comunicado se basa en ciertos supuestos y análisis que realiza la empresa considerando su experiencia y percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, los acontecimientos esperados y otros factores que considera son adecuados en vista de las circunstancias. Se advierte a los posibles inversionistas que dichas declaraciones no son una garantía del rendimiento en el futuro y los resultados o los acontecimientos reales podrían diferir de forma sustancial de aquellos proyectados.



La sociedad no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas que se incluyen en el presente, o a divulgar ningún hecho, evento o circunstancia que pudiese afectar la precisión de cualquier declaración prospectiva, salvo según lo exige la ley. Las presentaciones de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (“SEC”) incluyen información adicional respecto a aquellos aspectos que podrían afectar de forma sustancial su rendimiento financiero.



Acerca de Cooper Tire & Rubber Company



Cooper Tire & Rubber Company (NYSE: CTB) es la sociedad matriz de una familia global de empresas que se especializan en el diseño, la manufactura, la comercialización y venta de neumáticos para autos de pasajeros, camiones ligeros, camiones medianos, motocicletas y para autos de carreras. La sede de Cooper se encuentra en Findlay, Ohio, y cuenta con operaciones de manufactura, ventas, distribución, técnicas y de diseño a cargo de su familia de empresas ubicadas en más de una docena de países en todo el mundo. Para más información sobre Cooper, visite www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertire o www.twitter.com/coopertire.





Contacts

Contacto con inversionistas:

Jerry Bialek

419.424.4165

[email protected]

Contacto con los medios:

Anne Roman

419.429.7189

[email protected]