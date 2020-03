AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Aseguradora General, S.A.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

México, D.F. | AM Best ha asignado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “bbb” a Aseguradora General, S.A. (AGen) (Guatemala). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de AGen reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la capacidad de la base de capital de la compañía para soportar sus exposiciones deseadas al riesgo.

AGen fue establecida en 1967 y es la tercera aseguradora más grande que opera en Guatemala. A finales de 2019, la compañía reportó USD 86 millones en prima directa con una participación de mercado del 9%. La compañía suscribe una cartera mixta de negocios de vida y no vida, con una retención distribuida entre gastos médicos mayores (64%), auto (18%), vida grupal (8%), diversas ofertas de daños (7%) y vida universal (3%). El perfil de negocio de la compañía es neutral, respaldado por la importancia que tiene en el mercado nacional, pero limitado por su concentración geográfica y de productos.

La compañía tenedora y principal accionista de la compañía es Luensi, S.A. (Luensi) (Guatemala), con inversiones en seguros, inmobiliaria y banca. Anteriormente, Assicurazioni Generali S.p.A poseía el 51% de AGen, sin embargo, en mayo de 2017, Luensi y un grupo de inversores adquirieron su participación accionaria. A diciembre de 2019, Guatemala se ubicó como el tercer mercado de seguros más grande en América Central con USD 931 millones, expandiéndose en términos reales a una tasa del 3.6% con buenas perspectivas de crecimiento para la economía guatemalteca.

La fortaleza del balance de AGen se considera muy fuerte, a pesar de tener el más fuerte nivel en la capitalización ajustada por riesgos, con base en Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La compañía tenedora ejerce una presión negativa en la fortaleza del balance de AGen al limitar su crecimiento de capital, debido al pago de dividendos substanciales a Luensi. Respaldando la base de capital, se encuentra el programa de reaseguro bien estructurado, el cuál limita de manera adecuada la exposición de su base de capital a eventos catastróficos. Las prácticas de administración integral de riesgos de AGen son consideradas apropiadas ya que sus capacidades de gestión son suficientes para manejar su apetito de riesgo.

AM Best considera marginal el desempeño operativo de la compañía, dado que el desempeño técnico, medido por sus índices combinados, ha presentado históricamente una insuficiencia en primas. En años anteriores, el ingreso por inversiones había sido capaz de compensar dicho desempeño. Sin embargo, el ingreso por inversiones se quedó corto en 2019, dando índices operativos por encima del 100%. No obstante, el ingreso neto ha permanecido positivo en los últimos cinco años, fuertemente respaldado por ingresos provenientes de primas diferidas y derechos de emisión de primas asociados con los productos de gastos médicos mayores de la compañía.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la influencia de la compañía tenedora es modificada a neutral en la opinión de AM Best, como resultado de un menor apalancamiento financiero y dependencia de los dividendos de AGen para cumplir sus obligaciones financieras. Adicionalmente, podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la compañía es capaz de reportar mejor índices de suscripción de manera consistente, derivados de ajustes en sus ofertas en accidentes y salud. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo continúa deteriorándose debido a mayores siniestros o a una menor capacidad para generar ingresos financieros. Además, un mayor apalancamiento financiero en la compañía tenedora podría continuar presionando las calificaciones si la cobertura de intereses disminuye o si el apalancamiento financiero aumenta.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2020 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Elí Sánchez

Director Asociado

+52 55 1102 2720, int. 122

[email protected]



Alfonso Novelo

Director Senior de Análisis

+52 55 1102 2720, int. 107

[email protected]



Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

[email protected]



Jim Peavy

Director de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5644

[email protected]