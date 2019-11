AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de General de Seguros, S.A.B.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “a-” y la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” de General de Seguros, S.A.B. (Genseg) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable



Las calificaciones de Genseg reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.



La fortaleza del balance de Genseg está respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como por los esfuerzos de la compañía para mejorar los resultados de suscripción y mantener una entrada constante de ingresos por inversiones, acompañada de un experimentado equipo administrativo y un sólido programa de reaseguro. Las calificaciones también reconocen la afiliación e importancia estratégica de Genseg con su organización matriz, Peña Verde, S.A.B., grupo líder en México en la industria de (re)aseguros, lo cual provee sinergias y eficiencias operativas. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación, se encuentra el fuertemente competitivo panorama en sus principales líneas de negocio.



Genseg inició operaciones en la Ciudad de México en 1970. La compañía suscribe principalmente seguro de automóvil, agrícola y vida. Genseg opera a lo largo de México mediante una red de agentes independientes, corredores y oficinas comerciales.



La rentabilidad de la compañía se ha basado históricamente en los ingresos por inversiones, sin embargo, una pérdida no realizada en la valuación de las inversiones, principalmente impulsada por la volatilidad en el mercado de valores en México, junto con una insuficiencia de prima, se tradujo en resultados negativos en 2018. No obstante, el desempeño de la compañía durante la primera mitad de 2019 ha mejorado, dando lugar a resultados netos positivos.



La capitalización y liquidez de la compañía le brindan a Genseg flexibilidad para cubrir desviaciones en la siniestralidad o condiciones volátiles en el mercado de valores sin tener que realizar pérdidas en su cartera de inversiones. La capitalización de la empresa está respaldada por su programa de reaseguro con entidades altamente calificadas.



Durante 2018, la compañía logró mantener un costo de siniestralidad estable a través de una suscripción más prudente. El índice combinado de la compañía se acercó a 100% en una tendencia positiva a la baja de cuatro años. AM Best espera que Genseg mantenga esta tendencia hasta finales de 2019, a pesar de los desafíos que derivan de un mercado altamente competitivo y desarrollado.



Entre los factores que podrían desencadenar acciones positivas de calificación se encuentran métricas de rentabilidad estables que se comporten en línea con competidores altamente calificados, respaldadas por disciplina en las prácticas de suscripción junto con una estrategia de inversión capaz de resistir un mercado de valores volátil. Las calificaciones actuales de la compañía podrían verse presionadas si continúan las condiciones débiles del mercado, y si la falta de disciplina de suscripción genera resultados negativos y una rentabilidad que no cumpla con las expectativas de AM Best, o bien, si la capitalización ya no respalda las calificaciones actuales.



AM Best es una agencia calificadora crediticia global y proveedor de información con un enfoque exclusivo en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.



Inger Rodríguez

Analista Financiero Asociado

+52 55 1102 2720, int. 108

[email protected]

Alfonso Novelo

Director Senior de Análisis

+52 55 1102 2720, int. 107

[email protected]

Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

[email protected]

Jim Peavy

Director de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5644

[email protected]