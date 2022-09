¿Qué beneficios promueve el ayuno intermitente? ¿Es una práctica segura?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para bajar de peso la manera más común de hacerlo es llevando a cabo una dieta saludable y realizando por lo menos 30 minutos de actividad física, además de tener un buen descanso. Sin embargo, últimamente se habla mucho sobre el ayuno intermitente y que podría hacerte perder kilos de más. ¿Esto es cierto? ¿Es una práctica segura? Hoy te lo contamos.

¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente es un patrón de alimentación en el cual se alternan las horas de comida. Esta manera de alimentación no prohíbe qué comer, pro fija cada cuanto podés alimentarte.

Existen varios métodos de ayuno intermitente. El primero es el método 16/8 que consiste en tener un ayuno de 16 horas y consumir tus calorías del día durante una ventana de alimentación de 8 horas. Otro método es el 5:2, en el cual dos días a la semana debes reducir la ingesta de calorías (500 a 600 calorías) al día, y los otros 5 días podés comer cuando quieras y de manera normal.

Los beneficios del ayuno intermitente

Cuando se tienen ayunos prolongados, el cuerpo puede sufrir algunos cambios, los cuales pueden ayudar a bajar de peso. Uno de estos cambios es que los niveles de insulina caen y la sensibilidad a la insulina mejora.

Un estudio hecho por la Academia de Oxford menciona que los niveles bajos de insulina que se producen en ayunos intermitentes hacen que la grasa almacenada en el cuerpo sea más fácil de eliminar.

Otra de las maneras en que el ayuno intermitente puede intervenir en la pérdida de peso es que provoca que los niveles de la hormona de crecimiento se disparen. Al subir los niveles de esta hormona se puede perder grasa y aumentar la masa muscular, esto de acuerdo a un artículo publicado por The Journal of Clinical Investigation.

Al disminuir la insulina y aumentar los niveles de la hormona de crecimiento, la hormona norepinefrina se libera y ayuda a quemar la grasa, sobre todo la abdominal.

Un estudio publicado en Science Direct, en el que siguieron a personas que realizaron un ayuno intermitente, menciona que perdieron de 3 a 8% de peso y que se vio una pérdida significativa de grasa abdominal. Por otra parte, también se demostró que este tipo de ayuno puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre y de insulina, lo cual podría prevenir resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2.

Aunque el ayuno intermitente es una buena opción para bajar de peso, debés tener en cuenta que al hacer este patrón de alimentación podés sentirte débil.

En entrevista, la experta en nutrición Fernanda Alvarado opina que "sí estás pensando en realizar este tipo de ayuno es recomendable consultarlo con un profesional de la salud para ver si tu condición física lo permite". Ya que este patrón de alimentación no es para todos, en personas con ciertas enfermedades o trastornos podría causar problemas.

A manera de recomendación, Fernada Alvarado comenta que "es un método muy efectivo para mejorar la salud y para bajar de peso pero no es recomendable comenzar de un día a otro; lo que es más efectivo es empezar con 12 horas de ayuno y que después tus alimentos los repartas en las siguientes 12 horas y poco a poco ir subiendo cada hora hasta llegar a las 16 horas". Esto es para que el cambio sea efectivo y sobre todo tu cuerpo se acostumbre.

Efectos secundarios

1. El hambre es el principal efecto secundario del ayuno intermitente y podría incitar a comer de más.

2. Puede haber debilidad y fatiga.

3. No está indicado en personas que viven con diabetes, niños, durante el embarazo y la lactancia. Si tiene alguna afección médica, debe consultar con un profesional de la salud.

4. Personas de bajo peso, o con historial de trastornos de la conducta alimentaria, no deben hacer ayuno intermitente sin consultar antes con un profesional.

5. Resulta más benéfico en hombres que en mujeres.

6. No llevar correctamente el protocolo puede provocar un efecto adverso.