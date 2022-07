Kim Kardashian debutó como modelo de alta costura en desfile de Balenciaga en París

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace no muchas semanas, Kim Kardashian acaparó la atención mediática por usar el vestido original que Marilyn Monroe portó en 1962 para cantar “Happy Brithday, Mr. President”, una prenda con un valor histórico importante, para ir a la Met Gala 2022.

La controversia escaló a tal magnitud que incluso se difundió que ella había dañado irreparablemente el vestido cuando se dieron a conocer unas fotografías del deterioro notable de la prenda.

No obstante, la franquicia “Ripley’s Belive It or Not!”, dueña del vestido al ganarlo en una subasta en 2016 por 4.8 millones de dólares, salió a aclarar que Kim no fue la responsable del daño y que las fotos que se publicaron corresponden a una fecha anterior a la del Met GALA.

Todo parece indicar que la empresaria no quiere dejar de ser tema de conversación, sobre todo, en lo referente a la industria de la moda mundial, ya que este miércoles debutó como modelo de alta costura y lo hizo de la mano de Balenciaga, una casa de moda de luja fundada en 1917 por el diseñador Cristóbal Balenciaga en España.

Para este especial momento, Kim lució un vestido completamente negro de látex que cubría hasta sus brazos y manos. El escote en forma de corazón y una apertura lateral que dejaba al descubierto las medias que desembocaban e unos tacones espectaculares. La exesposa de Kanye West acompañó este atuendo con su característico rubio platinado en un updo pulido con dos mechones sueltos.

Además de Kim, otras celebridades internacionales también debutaron y participaron en este desfile que demostró sin lugar a dudas la capacidad creativa de Demna Gvasalia, el director creativo de Balenciaga y quien le ha impreso una presencia innovadora a la casa de moda.

Dua Lipa apareció con un vibrante vestido amarillo, corto, drapeado y ceñido, que lleva una cola larga a un costado; Bella Hadid, lució un vestido verde; Nicole Kidman, usó un vestido plateado también con una larga cola y Naomi Campbell, que se puso un vestido maximalista negro que en definitiva no pasó desapercibido.