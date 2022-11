Tras vivir una difícil separación, emprendió un impresionante cambio en su vida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La rutina demandante de muchas mujeres las lleva a priorizar el casamiento, el hogar y los niños en el día a día. Con eso, pueden olvidarse de un detalle muy importante: cuidar de ellas mismas. Emma Sheppard, de 42 años, fue un ejemplo de esta premisa porque en 2020 se separó de su esposo tras 18 años de matrimonio y emprendió una gran transformación.

Luego de casarse a los 22, la vida de Emma como esposa y madre la llenó de satisfacciones personales, pero también puso a su familia en el centro, por lo que, según dijo en declaraciones consignadas por Daily Star, la ruptura la dejó infeliz. Ahora, a dos años del divorcio, parece que decidió tomar las riendas del asunto y sorprendió a todo su entorno con un particular cambio.

Foto: Daily Star

Fueron varias rutinas las que adoptó la madre de dos hijas durante su proceso. Empezó a comer todos los platos saludables que había cocinado en casa en lugar de optar por la comida chatarra. También se anotó en el gimnasio y decidió abrir una cuenta de Tinder para poder conocer a otras personas. Estos fueron los primeros pasos de un cambio que surgió de una decisión interna.

“Estoy muy contenta porque le di un giro total a mi vida”, dijo la trabajadora social en declaraciones para el medio citado. “Me siento increíble. Es como si la belleza viniera de adentro, es como caminar en el aire”, siguió.

Foto: Daily Star

De acuerdo con Emma, además de todas esas actividades, hubo un pensamiento que la llevó a tomar grandes decisiones: “Antes había trabajado duro y me preocupaba por los demás. Después de separarnos me di cuenta de que era mi turno”, prosiguió. “Me veía vieja, vacía y agotada, pero ahora estoy viviendo mi mejor vida. Soy feliz y me veo completamente diferente”, añadió.

En el año 2000, Emma Sheppard y su esposo contrajeron matrimonio. Imaginó que sería para toda la vida, pero a su relación empezaron a salirle pequeñas fisuras que terminaron por derrumbarla. En enero de 2021, su “equipo” dejó la casa, mientras que el divorcio se concretó en octubre de ese año.

En un primer momento, la mujer se deprimió, pero tras escuchar “Roar” de Katy Perry decidió seguir su camino. Renovó su ropa y se atrevió a usar labial rojo por primera vez. También adoptó buenos hábitos y sustituyó los malos, como fumar. Además de que aceptó un trabajo extra dos noches en un bar.

“Me había casado para toda la vida. Era él, las chicas y el trabajo. Sentía que lo tenía todo resuelto (...) Fue muy malo después de que se fue, realmente me rompió. Me sentía inútil, tenía ataques de pánico”, reveló Emma, quien añadió que perdió la confianza en sí misma y se aisló: “Me limitaba a vivir, a trabajar para pagar las facturas y a salir adelante. Ahora todo es completamente diferente porque sonrío todo el tiempo. Esto es solo el principio”, cerró.