Dijo que estaba en su casa, pero bailaba en un concierto; le filmaron el chat y se viralizó

Un nuevo video en TikTok causó revuelo entre de miles de usuarios. En pleno concierto una mujer le aseguró a su pareja que estaba en su casa; otra usuaria la filmó y todos se enteraron de la mentira.

El hecho ocurrió en Guadalajara, México. Camila Rangel, una usuaria de TikTok, compartió el insólito caso. Mientras disfrutaba del espectáculo de Luis Conriquez, uno de los artistas más populares de aquel país, una joven sacó su celular para responderle a su pareja y ella pudo acompañar toda la situación.

En las imágenes puede observarse que el hombre le reclamó por no responderle. La mujer le aseguró que se había quedado dormida y que tenía problemas de baja presión. "Amor me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal. Perdón, se me bajó la presión, me vine como a las 5″, escribió por WhatsApp.

El video

La publicación ya tiene más de 19 millones de reproducciones en la red social. Casi 14 mil usuarios han dejado sus comentarios sobre la particular situación.

La grabación, de tan solo 10 segundos, muestra que ya pasada la madrugada, la mujer le respondió a su novio un chat.

Muchos usuarios expresaron que debido a situaciones como esa sentían desconfianza con sus parejas. Para otros, el video fue divertido y les causó gracia la habilidad de la protagonista para mentir.