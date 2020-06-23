Kate Middleton reapareció en público con un look informal para representar a la reina

Realeza

La duquesa retomó sus actividades después de meses de confinamiento y visitó un vivero en la localidad de Norfolk

la nación / gda

Kate Middleton dejó por unas horas el aislamiento para cumplir con un compromiso público de la corona británica. La duquesa sorprendió con un look informal para visitar un vivero en Norfolk, el Fakenham Garden Centre, con la premisa de conocer a los propietarios y al personal para enterarse acerca de cómo la pandemia afectó al negocio familiar.



En esta ocasión, la duquesa de Cambridge se convirtió en una suerte de embajadora de la reina, que es Patrona de la Cámara de Comercio Británica y que envió un mensaje de apoyo a todas las comunidades de negocios que comenzaron a abrir sus locales. Con este marco, la presencia solitaria de Kate en un acto oficial la convierte en un figura clave dentro del nuevo escenario de la monarquía sin Harry ni Meghan, y con la monarca cumpliendo una cuarentena de tiempo indefinido.



Con una gran sonrisa en todo momento, Kate se puso unos jeans grisáceos con una camisa celeste, un chaleco acolchado y sus clásicas zapatillas verdes que ya ha utilizado en numerosas ocasiones.

El príncipe William también formó parte de la visita, pero se dirigió a un centro de negocios de Norfolk que ha retomado sus actividades hace unos días. La idea de las dos visitas era entender de qué manera se adaptaron los comercios no esenciales a la nueva normalidad y qué estrategias pusieron en práctica para mantener sus economías.



William se acercó a una pequeña panadería familiar, Smiths the Bakers, reconocida por la calidad de sus productos y por los más de cincuenta años de historia. Allí contó que sus hijos y su esposa estuvieron cocinando bastante durante el aislamiento: "Los niños han estado atacando la cocina y ha sido una explosión de harina y chocolate en todas partes", aseguró. Junto con un par de panes de chocolate que el príncipe compró, los dueños del local le regalaron una torta por su cumpleaños de 38.