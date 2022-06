Expectativa versus realidad: se probó el vestido y descubrió que le quedaba de remera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tova Leigh necesitaba una prenda nueva para un evento. Salió de compras y se encontró con una situación que, al revés de enojarla, le causó tanta gracia que lo publicó en redes sociales. El tono irónico y con humor de su publicación hizo que su posteo se viralizara.

La mujer británica encontró un vestido de seda azul y se lo llevó al probador. La sorpresa fue tremenda cuando descubrió que, si bien la prenda era de su talle, no llegaba a cubrirle la ropa interior. Con mucho humor, tomó su celular y se sacó una foto que compartió en redes sociales con la leyenda: “Otra visita exitosa a Zara”.

Luego, comparó su foto con la imagen de campaña donde aparece una modelo con el vestido que es corto, pero cubre la ropa interior.

El mismo vestido fotografiado para la campaña de la tienda.

Muchas personas elogiaron a Tova por la valentía de la publicación que, hasta el momento, acumuló más de 12.000 me gusta y otros cientos de comentarios. “Las visitas a Zara deberían venir con una sesión de terapia gratis”, escribió una persona; otra agregó: “¡Brillante! Te amo a ti y a tu maldita alma de humorista”, consignó el sitio Daily Star.

Tova explicó cómo las redes sociales pueden provocar que las personas se sientan inseguras debido a las imágenes perfectas que se publican.

Otro vestido que se hizo viral

Lo que le ocurrió a Tova Leigt no es la primera historia de un vestido viral. De hecho hace poco se convirtió en tendencia otro, pero no por su pequeño e irreal tamaño, sino por el uso que le dio su dueña.

Sarah Robbins-Cole invirtió en un vestido negro con el objetivo de usarlo en todas las ocasiones que pudiera. Así, lo lució durante 100 días para todo: ir a trabajar, salir de paseo y estar en casa. Luego, decidió contar su historia en Instagram y allí relató que la experiencia la llevó a entender que no necesita más prendas y que, de hecho, no volverá a comprarse ropa durante al menos durante un año.

La mujer de 52 años consideró que dejar de comprar ropa le ahorraría no solo mucho dinero, sino también tiempo. Por eso, en septiembre de 2020 se autoimpuso el desafío de dejar de ir de shopping, una premisa que luego renovó por todo 2021.

“Para mi sorpresa, usar el mismo vestido durante 100 días seguidos no quitó nada de mi vida. En cambio, me inspiró a dar un paso más y no comprar ropa o accesorios nuevos entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022″, señaló.

“Me di cuenta de que, a mi edad, tengo ropa para cada ocasión y si necesito un vestido de gala, ¡desempolvo uno que tengo en mi armario desde 1992!”, explicó. Y remarcó:. “Era tan fácil levantarse y vestirse con lo mismo. Me ahorró mucho tiempo y fue fácil de cambiarlo usando accesorios”.