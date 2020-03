Por acá y por allá: Trucos para organizar valijas con niños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Armar las valijas para las vacaciones es una de las tareas que más pereza me genera a la hora de salir de viaje. ¡Hay tantas cosas para recordar!. Admiro a las familias que recorren los aeropuertos con mochilas compactas y livianos de equipaje.

Hace un tiempo conocí a Ana Guardado, la persona que está detrás de la marca Ana Gu, organizadora profesional de espacios y le pedí que compartiera sus secretos para organizar las valijas y viajar ligeros con los niños. Mirá un extracto de nuestra entrevista:

¿Es importante organizar bien nuestra valija de viaje?

Creo que viajar es una de las experiencias más gratificantes, pero también puede resultar muy estresante. Organizar bien nuestras valijas es importante, siempre hablo de no guardar cosas “por las dudas”, también pienso que se debe aplicar en los viajes, no se deben llevar “cosas por las dudas”. Llevar de más solo servirá para tener peso extra, las prendas se arrugarán mucho y volverán sin ser usadas. ¡Tenemos que pensar en nuestra comodidad y felicidad a la hora de viajar!.



¿Cómo hacemos para no llevar cosas de sobra?.

Al momento de viajar nuestra valija se transforma en el top 10 de nuestras prendas favoritas. Tendemos a llevarnos de todo. Pero el equipaje se debe armar en función del clima, el lugar y las actividades planeadas, la cantidad de días que estaremos de viaje, si vamos solos o en familia y como viajamos. Es aconsejable armar la valija dos o tres días antes para tener tiempo de lavar o aprontar lo que vamos a llevar.

En cuanto a la ropa, lo ideal es llevar conjuntos combinables entre sí, para tener diferentes looks de ropa y en colores neutros. Sugiero llevar las prendas inferiores (faldas, shorts y pantalones) en menor cantidad, por ejemplo, elegir un pantalón que combine con tres remeras, camisas o buzos diferentes. El calzado lo elegimos en función de los conjuntos, del día, la noche y sobre todo la comodidad. ¡Nunca lleves zapatos sin estrenar a un viaje!

¿Qué cosas tenemos que llevar sí o sí a unas vacaciones de verano con niños?

Sugiero llevar sombrero para el sol y protector solar, repelente, analgésicos pediátricos (o si toman alguna medicación) y termómetro, alguna solución antiséptica y curitas. Si bien muchas de estas cosas se venden en todos lados es mejor prevenir y tenerlo a mano. Es aconsejable llevar una bolsa para separar la ropa sucia de la limpia. Otra cosa fundamental es la muda de ropa de emergencia para los más chicos; puede ser de gran ayuda en caso de pérdida del equipaje e imprescindible si hay cambio de clima, en especial llevar un abrigo. Cada niño puede llevar una mochila con algunos juguetes o libros, e-book o tablet para entretenerse.



¿De qué cosas podríamos prescindir?

Si vamos a un hotel, no llevar toallas, secador de pelo y productos de aseo ya que el lugar los proporciona. Si queremos llevar los productos que habitualmente usamos podemos traspasarlos a envases pequeños para reducir el volumen.

En los últimos viajes he optado por hacer una lista de cosas y las voy tachando a medida que las introduzco en la valija, te parece una buena opción o ¿qué nos recomendarías para organizar bien la valija y no olvidarnos de nada?

Considero que una lista de chequeado donde tenemos todo anotado, tanto lo que tenemos que hacer como lo que tenemos que llevar, es fundamental. Ir tildando a medida que tenemos o ya guardamos las cosas nos dará tranquilidad, la podemos repasar y cambiar tantas veces como consideremos necesario.



A la hora de guardar la ropa en la valija, ¿hay alguna manera de doblar o empacar para optimizar el espacio?

No hay una forma correcta de organizar una valija… hay que ver cuál es la que resulta más cómoda para cada uno. Lo ideal es guardar la ropa doblada en sistema fichero o rollitos porque entra más cantidad, pero como consecuencia aumenta el peso de la valija. De otra forma debe colocarse lo más pesado abajo y las prendas más livianas y que no queremos que se arruguen en la parte de arriba. También pueden usarse bolsos organizadores que separen las categorías, de esta manera en el destino se puede usar el mismo organizador para guardar la ropa en el placard o mantenerla ordenada en la valija. Los zapatos van en bolsas para no ensuciar y si los acomodamos alrededor de la ropa, evitamos que se aplasten. También sugiero poner la ropa interior y los trajes de baño en bolsas de tela. Recomiendo que los artículos cosméticos se guarden en un neceser de plástico impermeable con cierre y en la valija dejarlos arriba, ya que si te la abren es una de las cosas que suelen revisar.

La idea es llenar solo el 70 a 80% de la valija porque seguro que vas a comprar algún recuerdo o regalo que ocupa lugar extra.

Infaltables para todo tipo de viajes En el bolso de mano Adaptadores y cargadores. Porta documentos con los pasajes, documentos y dinero. Además, una muda de ropa, cepillo de dientes y pasta chica, medicamentos (sin son necesarios) toalla chica y toallitas húmedas.

Para mantener el orden, ¿te parece mejor llevar valijas grandes o que cada integrante de la familia lleve su propia valija?

Si se viaja en familia hay que evaluarlo bien, depende del tipo de viaje que vayan a hacer y de las edades de los niños. Si es un viaje corto cada uno puede llevar su carry-on individual. Pero si el viaje es más largo y se tiene pensado hacer compras sugiero llevar una valija dentro de la otra. También es importante elegir valijas livianas ya que su peso influirá al momento de despachar el equipaje. Un buen consejo es tener una balanza portátil para poder saber el peso de tu valija.

Tips de Ana Gu

*Para viajar en auto lo más cómodo son los bolsos (con rueditas) que son más fáciles de acomodar en los baúles de los coches y así optimizar el lugar para los bolsos de los otros acompañantes.



*No olvidar ponerle a la valija el tag name con los datos del propietario: nombre dirección y teléfono. También se le puede poner algún elemento que la identifique con facilidad como una funda, cintas o una etiqueta divertida.



*Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Autora del blog Por acá y por allá, ideas para viajar con niños. Podés leer sus notas acá y seguirla en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram