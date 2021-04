¿Pies resecos? Probá con esta mascarilla humectante casera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La piel de los pies suele ser delicada y con frecuencia tiende a sufrir resequedad y verse agrietada.

Más allá de lo estético, la resequedad es una señal de que la piel necesita ayuda, porque no se está hidratando de forma correcta.

¿Por qué se reseca la piel?



La resequedad de los pies es el resultado de una piel que no retiene suficiente humedad. La piel seca puede ser causada por diversos factores: los baños frecuentes, el uso de jabones fuertes, el envejecimiento, ciertas condiciones médicas, o incluso los cambios de temperaturas, pueden provocar resequedad en ciertas áreas del cuerpo, indica la escuela de medicina de la Universidad de Harvard.

Otra de las razones por las cuales la piel suele tornarse seca es el clima. La Universidad de Harvard asegura que durante los meses de invierno, algunas áreas del cuerpo, como las manos y los pies, pueden sufrir de piel reseca, enrojecida, áspera y con picazón, debido a que el aire frío genera que la piel tenga poca humedad.

Sumado a estas razones, el tipo de pisada puede ser otro motivo de resequedad en los pies. Si la pisada no es correcta y equilibrada, se producirá más apoyo y presión en ciertas zonas, provocando una mayor fricción sobre esa piel, y por consiguiente esa será el área donde sufrirá más y podría presentar resequedad, indica la Clínica Fuensalud.

¿Cómo evitar la resequedad en los pies?



La forma más natural para mantener la piel alejada de la resequedad es tomando agua. No ingerir la cantidad de agua apropiada hará que la piel se vuelva frágil y áspera en determinadas zonas del cuerpo.



De igual manera, los baños cortos ayudarán a que la piel no sufra de resequedad. Una ducha de 5 a 10 minutos al día es suficiente para mantenerse limpio y fresco, los baños más largos suelen hacer que la piel pierda humedad y, en consecuencia, se reseque, indica Dove.



Minimizar el uso de jabones es otra alternativa para evitar resequedad en la piel. Los investigadores de Harvard sugieren que no se utilicen jabones desodorantes, jabones perfumados o aquellos productos que contengan alcohol, ya que este ingrediente puede eliminar los aceites naturales y resecar ciertas zonas del cuerpo.



No exponerse a cambios de temperatura ayudará a controlar la resequedad corporal. Eucerin, marca de productos para el cuidado corporal, recomienda evitar el aire seco, así como los climas extremadamente cálidos o fríos, puesto que podrían ser perjudiciales para la piel.



Finalmente, los expertos de Harvard añaden que es recomendado aplicar crema hidratante inmediatamente, después de bañarse o lavarse los pies. Esto ayuda a sellar la humedad mientras la piel aún está húmeda. Además de las cremas, algunas mascarillas hidratantes pueden contribuir combatiendo la resequedad de los pies, como la siguiente.

