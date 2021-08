Chía: un ingrediente ideal para decirle adiós al acné y los puntos negros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cuidado de la piel debería ser un infaltable de la rutina diaria de higiene, importante no solo por lo estético sino que también por la salud.

Para este propósito existen cientos de productos y tratamientos creados para cada tipo de piel; sin embargo, los ingredientes naturales son una opción ideal, fácil de conseguir y accesibles para mejorar el aspecto de tu piel, combatir el acné y ayudar a reducir los puntos negros.

Uno de estos es la chía, conocida por sus propiedades benéficas para el cuerpo humano. Una investigación realizada por la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas arrojó que las semillas de chía contienen altos niveles de antioxidantes, vitamina y minerales como calcio, potasio, magnesio y zinc, componentes que proporcionan diversas características positivas para el cuerpo y la piel.

Chía para el cuidado de la piel



La línea de cosméticos Freshly Cosmetics indica que, actualmente, el aceite extraído de las semillas de chía mediante un proceso de presión en frío es usado en cosmética natural debido a los beneficios que aporta, tales como la desinflamación de la piel, la reducción de la producción sebácea y las capacidades rejuvenecedoras.



Por otra parte, este aceite natural contiene minerales, aminoácidos y antioxidantes lo que, de acuerdo con un artículo publicado por Medigraphic, contribuye al cuidado de la piel, el órgano más grande del cuerpo humano; así como flavonoides que protegen de los rayos UV y ácido cafeíco, que funciona como analgésico, antibacteriano y protector solar.



Adicionalmente, el alto contenido de omega 3 en la chía evita procesos inflamatorios gracias a los efectos antiedad que proporciona, acelera la producción celular y favorece la síntesis de colágeno, propiedades que pueden ayudar a combatir el acné y reducir la aparición de puntos negros en el rostro.

Mascarilla de chía para el acné y puntos negros



Ingredientes:

- 4 cucharadas cafeteras o 200 gramos de semillas de chía.

- Dos cucharadas soperas de miel de abeja natural.



Preparación:

- Hidrata la chía con agua fría durante 20 minutos.

- Cuela las semillas y déjalas reposar para que pierdan un poco de humedad.

- En un recipiente limpio añade la chía y la miel.

- Mezcla firmemente hasta que las semillas se incorporan totalmente.

- Con ayuda de una brocha o aplicador, esparce la preparación en tu rostro evitando boca y ojos.

- Déjala actuar durante un lapso de 5 a 10 minutos.

- Retira suavemente con agua tibia para eliminar los residuos.

- Enjuaga una vez más, ahora con agua fría para cerrar los poros abiertos de la piel.



En caso de estar demasiado líquida, refrigera por unos minutos, lo que también te dará una sensación de frescura y reducirá rápidamente la inflamación de la piel. Al ser una preparación natural, los ingredientes que decidas incluir pueden variar de acuerdo con las necesidades específicas de tu tipo de piel, por lo que puedes añadir elementos como vitamina E. De igual manera puedes adecuar las cantidades para evitar desperdiciar los sobrantes.



Esta mascarilla aplicada de dos a tres veces por semana traerá grandes beneficios al aspecto y salud de tu piel. No obstante, no olvides que el acné es una enfermedad dermatológica que debe ser tratada por expertos, y los tratamientos no pueden ser reemplazados por procedimientos sin la supervisión de un médico.



Te recomendamos seguir las instrucciones que el dermatólogo indique y de ser posible, complementarlo con estas preparaciones que al ser 100% naturales podrían ser tus aliados de salud y belleza.