¿Qué esperar del horóscopo chino hasta el domingo 9 de octubre?

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal.

Rata

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Oportunidad de interactuar socialmente, probablemente te envuelvas en un trabajo en equipo, organizaciones sociales o desarrolles un interés por estos asuntos. Los proyectos laborales de la Rata comenzarán a cobrar forma y aumentará la percepción para elegir aquello que proporcione mayores ganancias. La vitalidad te acompañará y responderás eficazmente a las exigencias que debas enfrentar. Habrá buena química en las parejas logrando que las relaciones fluyan de manera armoniosa y placentera. Para los más solitarios, el fin de semana promete agradables sorpresas.



Tendencia: Aprender a poner ciertos límites.

Búfalo



(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Los asuntos cotidianos y materiales del Búfalo requerirán de atención y disciplina. Buscarás superarte y ensanchar tus horizontes a través del propio esfuerzo. La buena energía que actúa sobre tu signo respaldará iniciativas que serán posibles y rentables. Será oportuno dar el primer paso, la suerte te acompañará en el área profesional y lograrás ocupar el puesto que tanto anhelas.



Las emociones estarán en ebullición, para bien y para mal. Por un lado estarás muy empático, pero también podrían surgir desbordes emocionales que te jueguen en contra. Deberás ser flexible y tomarte cualquier obstáculo que se presente, con calma.



Tendencia: Cuidado con proyectar en el otro cuestiones propias.

Tigre



(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre podrá ampliar los conocimientos, descubrir nuevas formas de comunicar y conocer nuevas personas. Etapa de gran claridad mental que te permitirá encontrar el camino correcto tanto en el plano profesional como en lo personal. Contarás con gran impulso para enfrentar situaciones laborales, consiguiendo llevar adelante tareas con energía y logrando importantes beneficios. Analizar todo en profundidad te llevará a actuar de manera eficaz y responsable. Tomar las decisiones justas será vital para proteger tus ingresos y bienes. La vida de relación exigirá seriedad y compromiso para su expresión vital.



Tendencia: Comprender que la estabilidad afectiva no significa perder la libertad interior.

Gato



(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

El Gato disfrutará de cada novedad que le permita romper con la rutina y, aunque deberá cuidar el bolsillo, no le faltará dinero para darte ciertos gustos. En ocasiones sentirás que debes lidiar con cierta resistencia o procesos encallados, ya que hay una lentitud que no está vinculada a tu propia responsabilidad.



La perseverancia se pondrá a prueba, así que no deberás dudar y seguir avanzando en tus anhelos, de tu determinación dependerán los resultados. La vida de relación propone el desafío de emprender algunos cambios. Trata de mantener la cabeza fría y no sacar conclusiones apresuradas.



Tendencia: Surgen nuevos estímulos para renovar tus metas.

Dragón



(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana sentirás un importante impulso renovador que te llevará a confiar en tus habilidades y visiones ya que podrán aparecer nuevos desafíos y necesitarás buena predisposición para abordar la tarea. El Dragón tendrá la posibilidad de recibir una buena noticia que espera o la resolución de algo que le quitaba el sueño. Será importante actuar de manera reflexiva y consolidando lo conseguido; cuidado con asumir riesgos, es momento de ir paso a paso y no dejarse llevar por impulsos. El reencuentro con un amor del pasado te llenará de entusiasmo y te inclinará a realizar cambios en tu actitud y tu imagen.



Tendencia: Buen momento para iniciar o intensificar las actividades físicas.

Serpiente



(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Mejoras que llegan a través de contactos personales y laborales para la Serpiente. Buen momento para transformar una tendencia laboral negativa, obtener algún tipo de reconocimiento y mejorar la comunicación con el entorno. Podrás acomodar las cuentas y estarás protegido económicamente ante cualquier imprevisto. Tu poder interno se fortalecerá y será una herramienta constante para saber qué camino tomar. Se pondrán a prueba tus ilusiones y podrás liberarte de cuestiones del pasado que pesan. Es momento de actuar con determinación y confiando en el porvenir.



Tendencia: Creatividad e ingenio que te llevan a importantes elecciones.

Caballo



(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Oportunidad para el Caballo de incursionar en nuevos proyectos que ampliarán sus horizontes de manera simple y práctica. Una constante inquietud por cambiar de ambiente te llevará a buscar nuevas alternativas. El mayor desafío estará en desechar los malos pensamientos y los temores de la mente. De este modo encontrarás la manera de salir de situaciones que hasta ahora te inhibían y limitaban. Manifestarás una gran necesidad de efectuar algunos cambios y tu pareja apoyará tus decisiones. Es tiempo de buscar nuevas opciones, establecer prioridades y renovar objetivos.



Tendencia: Aquietar la mente y conectarse con el sentir.

Cabra



(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Etapa de gran importancia para la vida íntima y familiar y todo lo referido al hogar y la vivienda para la Cabra. El comienzo de la semana será agitado y te encontrarás viviendo discrepancias entre los propios deseos y la oposición de otras personas o decisiones ajena. Deberás armarte de paciencia y adaptarte a ritmos más lentos; así como buscar equilibrio entre los compromisos laborales y la familia. Hacia el fin de semana, habrá novedades que fortalecerán la autoestima y te permitirán establecer los objetivos sentimentales que no estaban claros. Los hijos y sus actividades, ocuparán el primer plano en estos días.



Tendencia: La omnipotencia genera impotencia.

Mono



(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono comenzará un período de gran vitalidad con la convicción necesaria para llevar adelante cualquier empresa que se proponga. La influencia que recibirás en estos días apoya los nuevos proyectos y estimula la vida social. Sentirás la necesidad de expresarte, compartir e interactuar y será excelente para quienes se dediquen a tareas relacionadas con la comunicación y la docencia. Las parejas pasarán por una etapa de armonía, reconciliaciones y buena sintonía. Pero deberás evitar las exigencias y considerar amorosamente las necesidades y deseos del otro.



Tendencia: Dejar atrás el pasado y proyectarte con fuerza hacia el futuro.

Gallo



(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo vivirá un momento excelente para resolver temas económicos pendientes, así como administrar los propios recursos de manera eficaz. Las finanzas se organizan, podrás saldar viejas deudas y disponer de dinero extra para dedicarlo a aquello que más te gusta. Momento propicio para lograr orden y concreción, planificar y proyectar nuevas ideas. El binomio salud-trabajo habrá que cuidarlo especialmente, evitar el sedentarismo y ponerte en movimiento. El deseo de vivir un intenso romance será tan fuerte que te dedicarás a la conquista, sin miedo a arriesgar y entregarte al amor.



Tendencia: Período marcado por el dinamismo, el disfrute y la acción positiva.

Perro



(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Fase productiva para el Perro, donde podrá contar con buena suerte en todos los campos. Fluirán naturalmente las buenas condiciones. Evalúa la importancia real de cada proyecto y pronto comenzarás a cosechar éxitos. Tendrás una nueva comprensión ante tu situación actual que te permitirá efectuar los cambios necesarios y mejorar tu vida. Es tiempo de romper con viejos patrones de repetición, será una experiencia liberadora que dará un nuevo impulso a tus asuntos. Una refrescante renovación que te hará sentir bien plantado y seguro de tus acciones. Manifestarás optimismo y buena predisposición a la hora de relacionarte.



Tendencia: Rodearte de personas positivas potenciará tu energía.

Cerdo



(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Se favorecen las cuestiones laborales y el bienestar general para el Cerdo. Te sentirás más cómodo realizando tus tareas cotidianas ya que contarás con energías a favor que protegerán tus acciones. Ciertas cuestiones dependerán en parte de otras personas, buena oportunidad para desarrollar paciencia, tolerancia y lograr soltar un poco el control de todo. Será necesario no cargar con cuestiones ajenas ya que el costo puede ser demasiado grande. Es tiempo de crecer en ese sentido, abrirse y confiar en los demás. Buenas novedades con respecto a los niños, la educación y toda actividad artística.



Tendencia: Nuevo enfoque en cuanto a la vida de relación.